جاده هراز تا پایان هفته مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سردار حسن مؤمنی از مسدود شدن جاده هراز تا پایان هفته خبر داد و گفت: جاده هراز به دلیل عملیات عمرانی تا آخر این هفته مسدود است و اگر تا پایان هفته به اتمام برسد شنبه بازگشایی میشود در غیر این صورت همچنان مسدود باقی میماند.
وی با بیان اینکه این مسدودسازی در مسیر جنوب به شمال اعمال میشود، گفت: محور سوادکوه به عنوان محور جایگزین اعلام میشود؛ البته جاده هراز در مسیر شمال به جنوب باز است و تردد در آن انجام میشود.
رئیس پلیس راه کشور با بیان اینکه از رودهن ممنوعیت تردد آغاز میشود، گفت: این تصمیم به دلیل سهولت تردد اهالی آبعلی گرفته شده است.
مؤمنی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته هیچ کدام از راههای کشور مسدود نبودند، گفت: در برخی از راهها تردد فقط با زنجیر مجاز است و در تمامی محورهای کوهستانی استفاده از زنجیر چرخ الزامی است.
رئیس پلیس راه کشور از مسدود شدن جاده هراز تا پایان هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سردار حسن مؤمنی از مسدود شدن جاده هراز تا پایان هفته خبر داد و گفت: جاده هراز به دلیل عملیات عمرانی تا آخر این هفته مسدود است و اگر تا پایان هفته به اتمام برسد شنبه بازگشایی میشود در غیر این صورت همچنان مسدود باقی میماند.
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