اخذ تست الکل و روانگردان از رانندگان پرمخاطره در اردبیل

سیدحجت فتاحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برخورد جدی و بدون اغماض پلیس با رانندگان دارای تخلفات حرکات مخاطره آمیز با انجام تست الکل و مواد روانگردان توسط تجهیزات هوشمند پلیس در اردبیل انجام می‌شود.

وی با اشاره به افزایش رفتار مخاطره آمیز از سوی برخی از رانندگان درون شهری خاطرنشان کرد: این رانندگان متخلف با انجام حرکات نمایشی اقدام به برهم زدن نظم و انضباط ترافیک وسلب آسایش و امنیت شهروندان می‌شوند.

رئیس پلیس راهور استان اردبیل بیان کرد: در کنار اعمال قانون برای این رانندگان خودروی آنان برابر مقررات توقیف و راننده علاوه بر معرفی به مراجع قضائی و سنجش سلامت روحی و روانی و رفتاری به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود.

فتاحی با بیان اینکه انجام تست سلامت از بابت مصرف الکل و مواد روانگردان توسط تجهیزات هوشمند پلیس راهور انجام می‌شود، تصریح کرد: در این راستا در سال جاری تا به حال حدود ۲ هزار و ۴۸۰ دستگاه خودرو به منظور سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شده وبا رانندگان خاطی هم برابر مقررات برخورد قانونی شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل گفت: رانندگان باید با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی واحترام به حقوق دیگران در راستای کنترل و پیشگیری از حوادث وسوانح رانندگی و همچنین روان سازی ترافیک کوشا و همیار پلیس باشند.