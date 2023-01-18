رونمایی از وسایل نقلیه برقی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سیاستها و اولویتهای مدیریت جدید شهری، تمرکز بر روی حمل و نقل پاک و کاهش آلودگی هوای پایتخت است و به این منظور، توسعه وسایل نقلیه پاک در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد و در این راستا، معاونت حمل و نقل و ترافیک به دنبال توسعه استفاده از اتوبوس برقی، موتورسیکلت برقی و دوچرخه و اسکوتر اشتراکی و همچنین، گسترش مراکز مکانیزه معاینه فنی است که همه اینها در کنار توسعه مترو از جمله برنامههای مهمی محسوب میشوند که میتوانند به کنترل و کاهش آلودگی هوا و مدیریت و ساماندهی ترافیک کمک کنند.
برنامههایی که قرار است در نخستین شنبه بهمن ۱۴۰۱ رونمایی شود، به شرح زیر است:
۱. رونمایی از موتورسیکلتهای برقی با قابلیت سواپ باتری
بر اساس تفاهمنامه سهجانبه میان سازمان حمل و نقل و ترافیک، شرکت کنترل کیفیت هوا و شرکت ملی پست، قرار است ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت برقی با قابلیت سواپ باتری به شرکت پست تحویل داده شود که ۱۰۰ دستگاه از آنها، روز شنبه اول بهمنماه با حضور شهردار تهران و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونمایی خواهد شد. گفتنی است، که طرحِ بهکارگیری سواپ باتری برای اولین بار در کشور انجام میشود و اگر اجرای این طرح موفقیتآمیز باشد، ۳۰۰ هزار دستگاه از این نوع موتورسیلکتها در تهران بهکارگیری خواهند شد.
۲. رونمایی از اتوبوسهای برقی
یکی دیگر از برنامههای شنبه امید و افتخار هفته آینده، رونمایی از دو دستگاه اتوبوس برقی ۹ و ۱۲ متری است. بر اساس قراردادی که بین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و بخش خصوصی منعقد شده، قرار است ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی برای پایتخت تأمین شود. این دو دستگاه اتوبوس برقی، نمونههایی از اتوبوسهایی هستند که پس از اخذ تأییدیه استاندارد و مجوز شمارهگذاری، در خط ویژه میدان بهارستان - میدان جمهوری اسلامی مشغول به کار خواهند شد.
۳. افتتاح مرکز مکانیزه معاینه فنی آزادی
یکی دیگر از برنامههای شنبه امید و افتخار اول بهمنماه که در راستای سیاست توسعه حمل و نقل پاک و کنترل آلودگی هوا انجام میشود، راهاندازی مرکز مکانیزه معاینه فنی آزادی واقع در بزرگراه شهید فهمیده است. این مرکز با مشارکت صد در صدیِ بخش خصوصی راهاندازی شده و دارای دو خط معاینه فنی ویژه خودروهای سبک و یک سالن برای بازرسی چشمی خودروهای گازسوز است. همه تجهیزات این مرکز که از ظرفیت پذیرش سالانه ۵۶ هزار دستگاه خودرو برخوردار است، در داخل کشور تولید شده است.
۴. رونمایی از پروژههای پایلوت موتورسیکلت برقی و اسکوتر اشتراکی
با توجه به اهمیت توسعه پایدار و ضرورت توجه روزافزون به آن در شهر و فعالیتهای شهری، وسایل نقلیه الکتریکیِ اشتراکی به عنوان وسیله نقلیه پاک و پایدار، روز به روز در جهان مورد توجه بیشتری قرار میگیرد. در کشور ما، با توجه به مسائل و مشکلات ناشی از آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت، اسکوترهای برقی میتوانند به عنوان راهکار مناسبی برای حمل و نقل شهریِ پاک، مورد استفاده قرار گیرند.
موتورسیکلت برقیِ اشتراکی یک وسیله حمل و نقلیِ بی سر و صدا، راحت و پاک در سفرهای کوتاه درونشهری محسوب میشود. استفاده از موتورسیکلت برقی و اسکوتر اشتراکی، یکی از برنامههایی است که سازمان حمل و نقل و ترافیک در راستای توسعه حمل و نقل پاک پیگیری میکند و قرار است پروژه موتورسیکلت برقی اشتراکی را در اراضی عباسآباد و پروژه اسکوتر اشتراکی را در بوستان لاله به صورت آزمایشی اجرا کند.
شنبه آینده، آئین رونمایی از پروژه پایلوت بهکارگیری موتورسیکلت برقی و اسکوتر اشتراکی در تهران در کنار سایر برنامههای حوزه حمل و نقل و ترافیک برگزار خواهد شد.
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