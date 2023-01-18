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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۴۰

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های اردبیل:

دانشگاه محقق اردبیلی میزبان میهمانان مراسم «اعتکاف» خواهد بود

دانشگاه محقق اردبیلی میزبان میهمانان مراسم «اعتکاف» خواهد بود

اردبیل- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل گفت: دانشگاه محقق اردبیلی از ۱۵ الی ۱۷ بهمن ماه میزبان میهمانان مراسم « معنوی اعتکاف دانشجویی» خواهد بود.

حجت‌الاسلام عبدالله حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتکاف یکی از سنت های اسلام است که پیامبر بر آن تاکید بسیاری داشته، اظهار کرد: دانشگاه محقق اردبیلی از ۱۵ الی ۱۷ بهمن ماه میزبان میهمانان مراسم «معنوی اعتکاف دانشجویی» خواهد بود.

وی با بیان اینکه در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه رجب «ایام البیض» مراسم اعتکاف در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد، گفت: علاقمندان برای ثبت نام در اعتکاف دانشجویی ۱۴۰۱ دانشگاه محقق اردبیلی می توانند از ۲۶ دی ماه تا ۱۰ بهمن ماه به آدرس اینترنتی https://b۲n.ir/euma۱۴۰۱ مراجعه کنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل بیان کرد: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۸۴ در تماس باشند.

حجت‌الاسلام حسنی بر ضرورت جریان سازی و اطلاع رسانی گسترده مراسم معنوی اعتکاف در سطح جامعه تاکید کرد و گفت: معنویت و خلوت با معبود نیاز و گم شده بشریت در عصر کنونی است و درمان بسیاری از مشکلات در تمسک جستن به درگاه الهی است که اعتکاف از جمله راه‌های تقرب به ذات احدیت است لذا آماده سازی و اطلاع رسانی برای برپایی باشکوه این مراسم به عنوان گام اول باید به نحو احسن انجام شود.

وی ماه رجب را ماه اعتکاف دانست و افزود: این ماه دارای ویژگی های خاص فردی و اجتماعی است که از حیث فردی به تربیت نفس کمک می‌کند و از حیث اجتماعی نیز در تربیت جامعه نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند.

کد مطلب 5685981

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