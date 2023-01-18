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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۸:۱۴

گاز در خوی قطع نشده است/پایداری شبکه آب شرب

گاز در خوی قطع نشده است/پایداری شبکه آب شرب

ارومیه - شرکت ملی گاز اعلام کرد: شبکه گاز در مناطق زلزله زده شهرستا خوی مشکلی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، پایداری کامل در خطوط انتقال گاز و سایر تاسیسات گازرسانی در استان آذربایجان غربی و مناطق زلزله زده این استان وجود دارد.

پایداری شبکه آب شرب در مناطق زلزله زده خوی

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وضعیت شبکه آب شرب در مناطق زلزله زده شهرستان خوی را پایدار اعلام کرد.

تاکنون گزارشی از آسیب به تاسیسات آب شرب خوی در آذربایجان غربی اعلام نشده است.

زلزله ای به بزرگی ۵.۴ در مقیاس ریشتر بخش مرکزی استان آذربایجان غربی را لرزاند. این زمین لرزه در ساعت۱۳ و۳۸ دقیقه در ۹ کیلومتری خوی، ۳۵ کیلومتری ایواوغلی و ۳۸ کیلومتری زرآباد در استان آذربایجان غربی در عمق ۱۲ کیلومتری سطح زمین به وقوع پیوسته است.

کد مطلب 5686182

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