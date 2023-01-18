تعداد مصدومان زلزله خوی به ۱۳۳ نفر رسید/۶ مصدوم بستری شدند

ذبیح‌الله کاظمی در خصوص آخرین وضعیت زمین لرزه خوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این زمین لرزه تاکنون موجب خسارت به ۵۰۰ واحد مسکونی در شهر فیرورق و ۱۵ روستا اطراف نیز شده است.

وی ادامه داد عمده مصدومان به دلیل مصدومیت جزئی بصورت سرپایی در چهار بیمارستان این شهرستان درمان و ترخیص شده‌اند و در حال حاضر تنها ۶ نفر در مراکز درمانی خوی بستری هستند.

فرماندار خوی تاکید کرد: ۲۰ تیم ارزیاب جمعیت هلال احمر در حال ارزیابی میزان خسارت وارد شده به بخش‌های مختلف هستند.

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر حدود ساعت ۱۳ و ۳۸ دقیقه امروز، چهارشنبه، خوی در شمال آذربایجان غربی را لرزاند

مکان دقیق این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۴.۵۸ درجه و عرض جغرافیایی ۳۸.۵۸ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

همچنین حدود ساعت ۱۳ و ۱۹ دقیقه امروز زمین لرزه دیگری با قدرت ۳.۶ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود.

زمین لرزه‌ای با قدرت ۵.۴ ریشتر روز ۱۳ مهر امسال در خوی اتفاق رخ داد که موجب خسارت کلی به یک هزار و ۱۰۰ واحد و خسارت جزئی به بیش از چهار هزار واحد مسکونی شهری و روستایی شد.