به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ۴ اولویت اصلی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: تمرکز ما بیش از هر موضوعی بر پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن خواهد بود.

وی در ادامه افزود: در بحث نهضت ملی مسکن باید دو موضوع تأمین زمین و پیشبرد ساخت پروژه‌ها مدنظر تمامی دفاتر قرار گیرد.

مالکی در خصوص اولویت سوم سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: بحث مولدسازی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری هم موضوع مهم و ضروری است که طبق قانون مکلف به انجام آن هستیم.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اتمام پروژه‌های مسکن مهر را نیز اولویت چهارم سازمان برشمرد و اظهار داشت: هر یک از دفاتر در نظر داشته باشند که امور مربوط به این ۴ برنامه مهمترین تمرکز ماست و در این زمینه نیاز به نهایت همکاری از طرف تمامی دفاتر سازمان وجود دارد.