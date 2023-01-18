۳۸۰ خادم در ایام اربعین به زائران خدمات رسانی کردند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام مجید میرزایی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از خادمان اربعین حسینی اضهار کرد: اداره اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه ۱۵ موکب برای پذیرایی وخدمت رسانی به زوارحسینی در مسیر اربعین حسینی برای زوار حسینی برپا کرد.

وی افزود: ۱۳ موکب در داخل استان کرمانشاه فعالیت داشتند و ۲ موکب خارج از ایران در نجف اشرف که یک موکب درمانی و یک موکب برای خدمت رسانی و پذیرایی درمنظریه عراق فعالیت می‌کردند.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تصریح کرد: بیش از ۳۸۰ نفر خادم در موکب‌های اربعین برای پذیرایی و خدمت رسانی از زوارحسینی در مسیر اربعین در حال فعالیت بودند.

گفتنی است، در پایان این مراسم از خادمان اربعین حسینی استان کرمانشاه با حضور جمعی از مسئولان تجلیل به عمل آمد.