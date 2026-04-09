از کربلا تا قلب تهران؛ پاسخ همدلی با تقدیر موکبداران عراقی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طنین تکبیر و فریاد نصرت از سوی ملت انقلابی ایران به گوش می‌رسد، میدان انقلاب تهران این روزها شاهد تجلی شکوهی بی‌نظیر از پیوند خونین دو ملت با یک مکتب بود؛ حضور خادمان و موکب‌دارانی که از کشور عراق، برای پذیرایی از مردم حاضر در خیابان و همراهی با ملت ایران، در قلب تهران سنگر زده‌اند.

حجت الاسلام عادل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با حضور در میدان انقلاب و بازدید از مواکب عراقی، از زحمات بی‌دریغ این خدام بزرگوار قدردانی نمود.

در جریان این بازدید که با حضور مسئولان و خادمان موکب‌ها برگزار شد، حجت‌الاسلام سید حمید حسینی، از مسئولین برجسته اربعین و رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون عراق، بر همدلی عمیق مردم عراق با ملت ایران تأکید کرد. وی با اشاره به روحیه ایستادگی مردم عراق، گفت: شوق وصف‌ناپذیر خانواده های عراقی برای حمایت همه‌جانبه از ایران، نشان می‌دهد که جبهه حق، بی‌مرز است و قلب‌های ما در نجف و کربلا، با قلب‌های شما در تهران، در یک جهت می تپد.

حجت‌الاسلام عادل نیز ضمن ابلاغ سلام نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف، از حضور پرشور برادران عراقی که از شهرهای بصره، نجف و کربلا راه طولانی را برای برپایی موکب در تهران پیمودند، تجلیل کرد. وی با نگاهی راهبردی به تحولات منطقه، افزود: همراهی مراجع عظام تقلید، گروه‌های مقاومت و تمامی مردم عراق با رزمندگان اسلام و ملت انقلابی ایران، مایه دلگرمی و عاملی مؤثر در مسیر رسیدن به نصرت الهی است. این اتحاد منسجم، مصداق بارز همان "جنگ منطقه‌ای" است که رهبر شهید ما به آن اشاره فرمودند؛ جنگی که در آن،بالاتر از سلاح، ایمان و پیوند میان ملت‌های تحت ولایت است که مسیر پیروزی را روشن می‌کند و انشالله بزودی شامل فرار آمریکای جنایتکار از منطقه و نابودی کامل رژیم صهیونی خواهیم بود.

در خاتمه یک جلد کلام الله مجید که با روایات مربوط به ولایت در هر صفحه مزین شده بود به مسئول محترم موکب اهدا گردید که یادآور این پیوند ناگسستنی میان کلام وحی و مسیر ولایت باشد.