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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۲۱:۲۹

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قم:

عملیات احداث گرمخانه شهر قم تسریع شود

عملیات احداث گرمخانه شهر قم تسریع شود

قم- عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قم بر ضرورت تسریع در عملیات احداث گرمخانه شهر قم که اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور بدان تخصیص یافته تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آمره بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تسریع در تکمیل عملیات اجرایی گرمخانه شهر قم موضوع مهمی است چرا که در این روزهای سرد نمی‌توان نسبت به افراد بی خانمان تفاوت بود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قم بیان داشت: کم کاری و تعلل در تکمیل گرمخانه شهر قم با توجه به برودت هوا و سرمای زمستان پذیرفتنی نیست.

آمره عنوان داشت: در سفر رئیس جمهور به قم ۸ میلیارد تومان اعتبار برای احداث این گرمخانه تصویب شد، تا دستگاه‌های شهرداری، بهزیستی و استانداری با مشارکت و همکاری یکدیگر گرمخانه‌ای به وسعت ۲ هزار متر مربع زیربنا در دو بلوک واقع در شهرک فاطمیه احداث کنند.

وی بیان داشت: مسئولان و همچنین شهروندان نسبت به افراد بی خانمان بی سرپناه که در فصل زمستان با مشکلاتی مواجه هستند مسئولیت دارند و تکمیل و راه اندازی گرمخانه می‌تواند آسیب‌های اجتماعی به خصوص در حوزه زنان را کاهش دهد.

کد مطلب 5686353

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
      0 0
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      احداث این اماکن جهت اسکان دادن کارتن خوابها وبی خانمانها بهترین کاری است که باید انجام شود . چرا که بی خانمانها وکارتن خوابها هم انسان هستند . وبی توجهی به آنان باعث قهر الهی وخشم وغضب الهی خواهد شد . وهمچنین جمع شدن بی خانمانها در این اماکن باعث حفظ آبرو وحیثیت ایران وایرانی واسلام است .
    • IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
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      ۸ملیارد تومان بودجه برای دوهزار متر اصلا امکان نداره این کار .مگر اینکه یه زمین ۲هزارمتری درنظر بگیرن داخلش یه ساختمان دو طبقه ۲۰۰متری بسازن اگه نه با ۸م نمیشه دوهزار متر بنا ساخت
      • محمد IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
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        چجور نمیشه؟ فقط اگه دست آدم درستش بیفته ، آدمی که جون مردم براش مهم باشه تو این سرما ، اصلا همون پول رو بدن دست بیخانمان ها خودشون بهترین بنا رو میسازن ، تازه اینم در نظر بگیریم گرمخانه آپارتمان نیست که زیاد پول بخواد ، یه سوله با سیستم گرمایش و یه سری بدیهیات همه چی ممکنه اگه دنبال راه باشی نه پول

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