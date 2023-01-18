عملیات احداث گرمخانه شهر قم تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آمره بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تسریع در تکمیل عملیات اجرایی گرمخانه شهر قم موضوع مهمی است چرا که در این روزهای سرد نمی‌توان نسبت به افراد بی خانمان تفاوت بود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قم بیان داشت: کم کاری و تعلل در تکمیل گرمخانه شهر قم با توجه به برودت هوا و سرمای زمستان پذیرفتنی نیست.

آمره عنوان داشت: در سفر رئیس جمهور به قم ۸ میلیارد تومان اعتبار برای احداث این گرمخانه تصویب شد، تا دستگاه‌های شهرداری، بهزیستی و استانداری با مشارکت و همکاری یکدیگر گرمخانه‌ای به وسعت ۲ هزار متر مربع زیربنا در دو بلوک واقع در شهرک فاطمیه احداث کنند.

وی بیان داشت: مسئولان و همچنین شهروندان نسبت به افراد بی خانمان بی سرپناه که در فصل زمستان با مشکلاتی مواجه هستند مسئولیت دارند و تکمیل و راه اندازی گرمخانه می‌تواند آسیب‌های اجتماعی به خصوص در حوزه زنان را کاهش دهد.