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۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۱۵

ویس کرمی در موافقت با کلیات بودجه:

دولت به رشد تولید و خنثی سازی تحریم ها توجه کرده است

دولت به رشد تولید و خنثی سازی تحریم ها توجه کرده است

نماینده مردم خرم آباد در مجلس گفت: دولت در لایحه بودجه سال آینده توجه ویژه ای به رشد تولید، خنثی سازی تحریم ها و پرداخت بدهی های قبلی دولتی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ویس کرمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 2 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1402 اظهارداشت: مجلس باید کمک کند تا نقایص بودجه سال آینده مرتفع شود اما لایحه بودجه نباید تغییرات اساسی پیدا کند.

وی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده تمرکز خود را روی حل مشکلات مردم گذاشته است. قالب کلی بودجه سال آینده مشابه با بودجه سال 1401 است و ما در بررسی بودجه سال آینده باید ایراداتی را که در لوایح بودجه سالیان گذشته وجود داشته است، مرتفع کنیم.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: غیر واقعی و خیالی نوشتن بودجه در سال های قبل باعث بروز مشکلاتی شد که به هیچ وجه نباید تکرار شود و حتما ما این موضوع را باید در بررسی لایحه بودجه سال 1402 لحاظ کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 1402 به شرکت های دانش بنیان توجه شده است، گفت: توجه به محیط زیست هم از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده است.

ویس کرمی متذکر شد: یکی از مسائلی که باعث شد امسال مردم دچار مشکل شوند، گرانی کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی بود که یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال آینده کاهش حقوق گمرکی به یک درصد است و این موضوع در کاهش قیمت کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی اثر می گذارد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آتی به مقوله جمعیت و کمک به جوانان برای ازدواج توجه شده است، گفت: واگذاری اموال مازاد دولت هم موضوع بسیار مهمی است که در لایحه بودجه سال آینده پررنگ دیده شده است و امیدواریم محقق شود تا از این طریق بخشی از مشکلات کشور مرتفع شود.

وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده به رشد تولید و خنثی سازی تحریم ها و پرداخت بدهی های قبلی دولتی توجه شده است، تصریح کرد: همچنین ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت، د ر نظر گرفتن اعتباراتی برای مقابله با تنش آبی از دیگر مزایای لایحه بودجه سال آینده است.

ویس کرمی خاطرنشان کرد: عدم استفاده از سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی، توجه به شفافیت مالی و پرهیز از درآمد غیرواقعی از جمله مسائل مهمی است که دولت در لایحه بودجه سال 1402 لحاظ کرده است.

کد مطلب 5688882
زهرا علیدادی

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