۵۸ اثر تاریخی ثبت ملی در شهرستان کرمانشاه وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه در نشست شورای اداری شهرستان کرمانشاه که در سالن شهید رجایی فرمانداری برگزار شد با اشاره به اجرای برنامههایی برای افزایش نشاط اجتماعی در بین مردم اظهار کرد: شهرداریها باید جهادی عمل کنند که چهره شهر متناسب با دهه فجر تا ۱۲ بهمن ماه دگرگون شود.
وی با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال باید متفاوت از سالهای گذشته برگزار شود، عنوان کرد: جهاد تبیین مدنظر مقام معظم رهبری و حضور جوانان در این راهپیمایی بسیار مهم است.
رحیمی زنگنه با اشاره به اینکه بخشی از برنامهها باید به فضای مجازی اختصاص داشته باشد زیرا مقام معظم رهبری نیز در زمینه جهاد تبیین فضای مجازی و واقعی را مدنظر داشتند، گفت: تولید محتوا در ادارات بسیار مهم است و روابط عمومی هر کدام از دستگاهها باید در این زمینه فعال شوند.
وی با بیان اینکه روابط عمومی هر یک از دستگاهها باید یک کلیپ اثرگذار در زمینه دستاوردهای انقلاب و برنامههای دهه فجر تهیه کند و از سه روابط عمومی برتر در این زمینه تقدیر میشود افزود: همین برنامه در بخشها و دهستانها اجرا شود و این خود جهاد تبیین محسوب میشود.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه گفت: زیرساختهای ایجاد شده در شهرستان کرمانشاه نسبت به قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست به طور نمونه تولیدات برق ما به عراق صادر میشود.
رحیمی زنگنه با بیان اینکه ۵۰ درصد ضروریات برای توسعه، زیرساخت است که کرمانشاه بعد از انقلاب پیشرفت قابل توجهی داشته است، افزود: نسل جوان از این دستاوردها آگاهی ندارد و به آنها طوری القا شده که وضعیت بسیار بد است.
وی با اشاره به اینکه بازدید دانشآموزان از کارخانهها و واحدهای تولیدی میتواند یک برنامه مناسب برای آموزش و پرورش باشد، بیان کرد: برخی از خوشههای صنعتی از جمله مصالح ساختمانی و مواد غذایی در استان تکمیل است و به عنوان نمونه برای ساخت و ساز در استان تمام مصالح ساختمانی در استان تولید میشود.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه با بیان اینکه در شهر کرمانشاه ۵۸ اثر تاریخی ثبت ملی وجود دارد اما کمتر کسی از این موضوع اطلاع دارد عنوان کرد: در نزدیکی تکیه بیگلربیگی چند اثر تاریخی وجود دارد که میتوان آن را به یک مجموعه گردشگری تبدیل کرد و راه دسترسی به این آثار سنگفرش شود.
رحیمی زنگنه با اشاره به اینکه چهرههای فرهنگی بسیاری در استان وجود داشته که باید به نسل جوان معرفی شوند، افزود: سومین شهر در ایران که در انقلاب مشروطه نقش داشته کرمانشاه بوده اما خانه مشروطه ندارد و مقرر شده سرای فیض به خانه مشروطه تبدیل شود.
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