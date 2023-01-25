۵۰ درصد مرگ و میر گیلان ناشی از بیماری قلبی و عروقی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود رضوانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبری با خبرنگاران اظهار کرد: بسیج ملی تغذیه سالم همه ساله از ۲۴ دی ماه تا هفتم بهمن با شعار «حال خوب با وزن مناسب» در سراسر کشور برگزار می‌شود و امروز نیز با عنوان چاقی و سلامت روان نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه این شعار به ما می‌گوید که اگر به دنبال حال خوب هستیم باید وزن مناسب داشته باشیم، افزود: در کشورهای در حال توسعه روند چاقی پیشرونده اما در کشورهای توسعه یافته این روند در حال افزایش و دو برابری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تغذیه مناسب و کنترل وزن را یکی از عوامل مهم سلامت انسان‌ها عنوان و اضافه کرد: اکنون در جهان بیش از ۸۰۰ میلیون نفر با چاقی زندگی می‌کنند.

رضوانی با ارائه تعریف صحیح چاقی و اضافه وزن تاکید کرد: چاقی به عنوان حالتی از تجمع غیرطبیعی بافت چربی شناخته می‌شود که منجر به بروز خطراتی برای سلامتی است و برای کنترل اضافه وزن باید از دوران کودکی از پرخوری مفرط، عدم تحرک، الگوی غذایی نامناسب مانند مصرف نوشابه، نوشیدنی‌های قندی و… جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: تغذیه یکی از عوامل مؤثر و اصلی در پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر مانند دیابت، فشارخون بالا، سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی است که می‌بایست این بیماری‌ها توسط افراد دارای اضافه وزن مفرط جدی گرفته شود.

رضوانی حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد مرگ و میر در استان گیلان را ناشی از بیماری‌های قلبی -عروقی عنوان و تصریح کرد: متأسفانه گیلان بدترین وضعیت چاقی در همه گروه‌های سنی در کشور را دارد.

وی خود مراقبتی را بهترین روش برای جلوگیری از ابتلاء به چاقی و اضافه وزن عنوان کرد و افزود: برای اینکه چاقی در افراد شکل حاد پیدا نکند باید راه‌هایی مانند آرام خوردن غذا، افزایش وعده‌هایی غذایی در روز و کاهش حجم هر وعده، عدم حذف وعده‌هایی اصلی (صبحانه، ناهار و شام)، نوشیدن آب یک ساعت قبل از غذا، محدود کردن غذاهای چرب، مصرف سالاد و سبزی به صورت خام، مصرف میوه روزانه ۲ الی ۴ واحد، استفاده از حبوبات و… را رعایت کنید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به ۶ گروه اصلی غذایی اشاره کرد و گفت: نان و غلات، میوه، سبزی‌ها، شیر و لبنیات، گوشت و تخم مرغ و حبوبات و مغز دانه‌های گروه‌های اصلی در وعده‌های غذایی نقش بسیار مهمی در سلامت افراد ایفا می‌کند.