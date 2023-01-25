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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۲۶

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

۵۰ درصد مرگ و میر گیلان ناشی از بیماری قلبی و عروقی است

۵۰ درصد مرگ و میر گیلان ناشی از بیماری قلبی و عروقی است

رشت- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد مرگ و میر استان را ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی عنوان کرد و گفت: گیلان بدترین وضعیت چاقی در همه گروه‌های سنی در کشور را داراست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود رضوانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبری با خبرنگاران اظهار کرد: بسیج ملی تغذیه سالم همه ساله از ۲۴ دی ماه تا هفتم بهمن با شعار «حال خوب با وزن مناسب» در سراسر کشور برگزار می‌شود و امروز نیز با عنوان چاقی و سلامت روان نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه این شعار به ما می‌گوید که اگر به دنبال حال خوب هستیم باید وزن مناسب داشته باشیم، افزود: در کشورهای در حال توسعه روند چاقی پیشرونده اما در کشورهای توسعه یافته این روند در حال افزایش و دو برابری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تغذیه مناسب و کنترل وزن را یکی از عوامل مهم سلامت انسان‌ها عنوان و اضافه کرد: اکنون در جهان بیش از ۸۰۰ میلیون نفر با چاقی زندگی می‌کنند.

رضوانی با ارائه تعریف صحیح چاقی و اضافه وزن تاکید کرد: چاقی به عنوان حالتی از تجمع غیرطبیعی بافت چربی شناخته می‌شود که منجر به بروز خطراتی برای سلامتی است و برای کنترل اضافه وزن باید از دوران کودکی از پرخوری مفرط، عدم تحرک، الگوی غذایی نامناسب مانند مصرف نوشابه، نوشیدنی‌های قندی و… جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: تغذیه یکی از عوامل مؤثر و اصلی در پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر مانند دیابت، فشارخون بالا، سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی است که می‌بایست این بیماری‌ها توسط افراد دارای اضافه وزن مفرط جدی گرفته شود.

۵۰ درصد مرگ و میر گیلان ناشی از بیماری قلبی و عروقی است

رضوانی حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد مرگ و میر در استان گیلان را ناشی از بیماری‌های قلبی -عروقی عنوان و تصریح کرد: متأسفانه گیلان بدترین وضعیت چاقی در همه گروه‌های سنی در کشور را دارد.

وی خود مراقبتی را بهترین روش برای جلوگیری از ابتلاء به چاقی و اضافه وزن عنوان کرد و افزود: برای اینکه چاقی در افراد شکل حاد پیدا نکند باید راه‌هایی مانند آرام خوردن غذا، افزایش وعده‌هایی غذایی در روز و کاهش حجم هر وعده، عدم حذف وعده‌هایی اصلی (صبحانه، ناهار و شام)، نوشیدن آب یک ساعت قبل از غذا، محدود کردن غذاهای چرب، مصرف سالاد و سبزی به صورت خام، مصرف میوه روزانه ۲ الی ۴ واحد، استفاده از حبوبات و… را رعایت کنید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به ۶ گروه اصلی غذایی اشاره کرد و گفت: نان و غلات، میوه، سبزی‌ها، شیر و لبنیات، گوشت و تخم مرغ و حبوبات و مغز دانه‌های گروه‌های اصلی در وعده‌های غذایی نقش بسیار مهمی در سلامت افراد ایفا می‌کند.

کد مطلب 5691513

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