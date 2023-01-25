حجتالاسلام مختار کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرحهای سرمایهگذاری در موقوفات اظهار کرد: یک زمین ۵ هکتاری در آببر برای سرمایهگذاری نیازمند آماده کردن بسترهایی بود و در این راستا مجوز احداث چاه برای آن اخذ شد که کار ارزشمندی بوده و ارزش زمین را ۲ برابر کرده است.
وی با اشاره به اینکه برای تأمین ترانس زمین آببر ۱۵۰ میلیون تومان هزینه شده است، ابراز کرد: طرح درختکاری زیتون را در این زمین پیگیری میکنیم و تا عید به اجرا درمیآید و به اشتغال و تولید منجر خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به طرح کشت گلرنگ اشاره کرد و گفت: این گیاه به صورت دیم کشت میشود و نیاز آبی چندانی ندارد و از طرفی جهاد کشاورزی نیز حمایتهایی از آن دارد و ستاد اجرایی فرمان امام نیز کمکهایی در خصوص بذرهای مادری ارائه میدهد.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از اراضی بدون حق بوده و مطلق در اختیار اوقاف است، بیان کرد: برنامهریزی کردیم تا این زمینها شناسایی شود و در اختیار امین موقوفات قرار گیرد تا بتوان در آنها سرمایهگذاری و کشاورزی کرد.
کرمی یادآور شد: در صورت اجاره زمینهای کشاورزی موقوفه تنها یک دهم درآمد آن به اوقاف میرسد اما اگر توسط امین اداره شود و در آن کارهای مشارکتی صورت گیرد ۵۰ درصد درآمد به اوقاف میرسد و ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ هکتار زمین مستعد تولید گلرنگ و زیره در استان زنجان اسفندماه کشت و تابستان برداشت میشود و در این صورت درآمد بیشتری به اوقاف میرسد و این اقدام بزرگی است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ادامه داد: زمینهایی که در آنها گندم و جو کشت میکنند، ۵۰ درصد درآمد بیشتری نسبت به سالهای قبل برای اوقاف دارد.
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