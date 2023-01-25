۲۰۰ کودک مهاجر در انگلیس گم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت انگلیس اعلام کرد ۲۰۰ کودک مهاجر که برخی از آنها زیر ۱۶ سال هستند، از محل اقامت‌شان ناپدید و گم شده‌اند.

به گفته روبرت جِنریک، وزیر مهاجرت انگلیس، ۱۳ کودک از کودکان گم‌شده زیر ۱۶ سال و یکی از آنها هم دختر است. ۸۸ درصد این کودکان از کشور آلبانی هستند.

«کارولین لوکاس»، از قانون‌گذاران حزب سبز با هشدار اینکه این کودکان در معرض آسیب جنایکاران قرار دارند گفت: وحشتناک است، کودکان آسیب‌پذیر رها شده‌اند. تعداد زیاید از آنها گم شده‌اند، ما از مقامات می‌خواهیم که برخی حفاظت‌های پایه‌ای را انجام دهند که تا بتوانیم آنها را ایمن نگه داریم.

تعداد افراد مهاجری که از طریق کانال «مانش» به انگلیس می‌آیند در دو سال گذشته دوبرابر شده و آن‌گونه که مقامات دولتی انگلیس اعلام کرده‌اند آلبانی‌ها بیشترین کسانی هستند که از این مسیر وارد انگلیس می‌شوند.

به نوشته رویترز، به دلیل شرایط بد و وحشتناک نگهداری مهاجران در سالهای اخیر مقامات دولتی انگلیس زیر فشار اعتراض‌های مردمی بوده‌اند.