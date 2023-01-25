تروریستی خواندن «سپاه» فاقد وجاهت قانونی و خلاف حقوق بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر در پی تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا که خواهان افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لیست گروه‌های تروریستی شده است حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور از باب جایگاه مدعی العمومی در نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه ضمن فاقد وجاهت دانستن این اقدام پارلمان اروپا، بر جلوگیری از تکرار این اقدام خلاف حقوق بین الملل تاکید کرد.

در این نامه آمده است:

با توجه به صدور قطعنامه مورخ ۲۹ دیماه ۱۴۰۱ پارلمان اروپا و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، صرفنظر از غیر الزام‌آور بودن این قطعنامه، بلحاظ جایگاه حقوقی دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العوم، اعلام می‌دارد که این اقدام فاقد وجاهت قانونی و خلاف حقوق بین‌الملل می‌باشد؛ زیرا کشورها در اجرای ماده ۲ منشور ملل متحد در روابط بین‌المللی خود می‌بایست از توسل به تهدید یا هر نحو دیگری که با اصول و روش‌های ملل متحد متباین باشد امتناع کرده و در صورت تخطی از آن، لازم است اقدامات حقوقی متناسب از طریق سازوکارهای بین‌المللی مرتبط صورت گیرد.

همانگونه که مطلع می‌باشید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بازوان توانمند دفاعی ملت عظیم‌الشأن ایران، نهادی رسمی و حاکمیتی است که نقش مهم و حیاتی در تأمین امنیت ملّی و منطقه‌ای به ویژه در مبارزه با تروریسم داشته و دارد.

ملّت‌های مسلمان و مظلوم عراق، سوریه و لبنان شکست داعش که بزرگترین گروه تروریستی جهان بوده را مدیون حضور و فداکاری‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌دانند. بنظر می‌رسد منظور پارلمان اروپا از تحریم این نهاد مقدس به عنوان یک نهاد تروریستی در واقع مقابله با جمهوری اسلامی و مآلاً ملت مقاوم و همیشه در صحنه ایران اسلامی است.

بنابراین انتظار است با توجه به شرح وظایف وزارت امور خارجه که از جمله آنها استیفاء حقوق ملت از اقدامات دولت‌های خارجی است، دستور فرمائید بمنظور جلوگیری از تکرار این اقدام خلاف حقوق بین الملل، موضوع با جدّیت پیگیری و اقدامات لازم بعمل آورده و نتیجه حاصله را مستمراً گزارش نمایند.

در این رابطه دادستانی کل کشور مستنداً به ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می‌دارد.