همه چیز درباره سه فیلم حوزه هنری در «فجر ۴۱»/ سوژه «خانواده» است

محمد ساسان، مدیر مرکز تولیدات سینمایی سوره در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثار این مجموعه در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر بیان کرد: سازمان سینمایی سوره برای حضور در این دوره از جشنواره فیلم فجر، از مدتها قبل چند اثر سینمایی را در قالب برنامهریزی برای تداوم و حمایت از جریان تولید در دستور کار قرار داده بود. تولید این آثار از مدتها قبل آغاز شده بود که در حال حاضر نسخه نهایی سه اثر آماده شده و در فرآیند تحویل به دبیرخانه جشنواره قرار دارد.
وی با تاکید بر محوریت مفهوم «خانواده و زن» در هر سه فیلم، گفت: این موضوع یکی از اولویتهای مضمونی ما در سال جاری بوده است که در قالب فیلمهای «عطر آلود»، «در آغوش درخت» و اثر تاریخی «نوردخت» به آن پرداختهایم.
«عطرآلود»؛ روایتی از رنج انسانی در مواجهه با مرگ
ساسان ادامه داد: فیلم «عطرآلود» همانطور که پیشتر هم اطلاعرسانی شده بود، یکی از اولین پروژههای سینمایی ما در سال جدید بود که طراحی داستان و فیلمنامه آن مربوط به اواخر سال گذشته میشود و اوایل امسال تولید آن کلید خورد. بازیگران اصلی این فیلم مصطفی زمانی و هدی زینالعابدین هستند که کارگردانی آن را هادی مقدمدوست به تهیهکنندگی یوسف منصوری برعهده داشته است.
وی افزود: این فیلم روایتی از رنج، ترس و وجدان انسانی در مواجهه با مرگ است و قصه آن هم در بستر یک خانواده روایت میشود. یک زوج جوان که به شغل عطرسازی مشغول هستند، در مسیر زندگی عاشقانه خود با چالش بزرگی مواجه میشوند.
«در آغوش درخت»؛ اولین همکاری حوزه هنری و کانون پرورش فکری
مدیر مرکز تولیدات سینمایی سوره در ادامه مطرح کرد: دومین فیلم امسال ما که به نوعی محصول اولین همکاری مشترک حوزه هنری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان محسوب میشود، فیلم سینمایی «در آغوش درخت» به عنوان اولین فیلم سینمایی بابک خواجهپاشا است که تهیهکنندگی آن را سجاد نصرالهینسب و محمدرضا مصباح برعهده داشتهاند.
وی ادامه داد: مضمون این فیلم هم بر مدار تلاش یک خانواده برای جلوگیری از فروپاشی شکل گرفته است. روایت فیلم در عین شاعرانگی، اندکی ملتهب و دراماتیک است و مهمترین رکن آن مسئله خانواده است.
وی افزود: پروژه «در آغوش درخت» جزو آثاری است که سازمان سینمایی سوره به عنوان یک مجموعه بزرگ فیلمسازی، در کنار طراحیهای تولیدی در حوزه فیلم و سریال و…، در قالب مشارکت در فرآیند تولید آثار همراستا با سیاستهای کلان خود، آن را دنبال میکند. چراکه رصد مداوم، همراهی و حمایت از تولیدکنندگان و ورود به هنگام در فرآیند خلق اثر هنری نیز بخشی از رفتار مجموعههای بزرگ فیلمسازی است.
«نوردخت»؛ یک پروژه بینالمللی با هدف اکران منطقهای
ساسان در ادامه با اشاره به پروژه سوم سازمان سینمایی سوره در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر گفت: در کنار دو پروژه قبلی، ما از ابتدای امسال رویکرد حضور فعال در بازارهای جهانی بهخصوص در کشورهای همدین و همزبان خود را در منطقه را به صورت جدی دنبال میکردیم و تلاش داشتیم با هدفگیری حضور در فضای پخش و اکران در کشورهای منطقه، رویکرد فعالانهتری در این زمینه داشته باشیم.
در فیلم «نوردخت» شاهد یک همکاری استراتژیک مهم از سوی کشور عراق و مشخصاً شبکه تلویزیونی کربلا (آستان مقدس حسینی) و تولیت حرم حضرت معصومه (س) در ایران با حوزه هنری بودیم که میتوان زمینه همکاری هنری منطقهای را در بلندمدت فراهم کند وی ادامه داد: در همین راستا تلاش کردیم همزمان با اکران بینالمللی فیلم «هناس»، تجربههای تازهای در پخش منطقهای خلق کنیم. لذا فیلم سینمایی «نوردخت» را با روایتی تاریخی از گوشهای از زندگی حضرت معصومه (س) با توجه به سیاست فراتهران حوزه هنری، در همراهی با یک تیم جوان پرانگیزه به سرانجام رساندیم. در این پروژه شاهد یک همکاری استراتژیک مهم از سوی کشور عراق و مشخصاً شبکه تلویزیونی کربلا (آستان مقدس حسینی) و تولیت حرم حضرت معصومه (س) در ایران با حوزه هنری بودیم که میتوان زمینه همکاری هنری منطقهای را در بلندمدت فراهم کند.
ساسان افزود: این فیلم یک روایت تاریخی و جادهای در مسیر حرکت حضرت معصومه (س) از عراق تا ایران است و هدفمان هم این بود تا بتوانیم یک محصول دو زبانه عربی- فارسی تولید کنیم و به عنوان یک نمونه اولیه، از تجربه تولید کمهزینه با هدف پخش منطقهای به نمایش درآوریم. پروژه «نوردخت» با نام عربی «اخت الرضا» با این رویکرد به تولید رسیده است و در شش ماهه دوم امسال وارد مرحله پستولید شد.
مدیر مرکز تولیدات سینمایی سوره ادامه داد: از آنجایی که بخش ملی و بینالمللی جشنواره فجر امسال بار دیگر با هم ترکیب شدهاند، نسخهای از این فیلم را به این رویداد ارائه کردهایم تا به عنوان یک اثر تاریخی و دینی، در بخش جهانی جشنواره فجر شانس دیده شدن داشته باشد. بازیگران این فیلم هم ترکیبی از بازیگران تئاتری و سینمایی هستند که با معرفی چهرههای جدید همراه خواهد بود.
ساسان در پایان تاکید کرد: سازمان سینمایی سوره در حال حاضر پروژههای سینمایی دیگری را هم در مرحله فیلمنامه در دست پیگیری دارد که یکی از این آثار به تازگی پروانه ساخت دریافت کرده است اما برای رساندن آن به جشنواره، تعجیل نکردیم. ان شالله درباره این پروژهها نیز بهزودی اطلاعرسانی خواهیم کرد.
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