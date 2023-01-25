به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح چهارشنبه در نشست ستاد دهه فجر شهرستان دشتی با بیان اینکه این پروژه‌ها در زمینه‌های انرژی؛ اقتصادی؛ عمران شهری و عمران روستایی؛ ورزش؛ کشاورزی؛ بهداشت؛ راه می‌باشد؛ اظهار داشت: از این تعداد ۷۱ پروژه با اعتبار دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان افتتاح و ۱۹ پروژه با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان عملیات آن آغاز می‌شود.

فرماندار دشتی با تاکید بر اینکه عمده پروژه‌ها افتتاحی است؛ افزود: این اقدامات نشان می‌دهد که نظام و دولت کارآمد است ولی دشمنان تلاش دارند این خدمات را کم رنگ و نظام را ناکارآمد جلوه دهند.

بحرانی ادامه داد: مدیران باید این خدمات را به نحو مطلوب برای مردم تبیین کنند.

وی اضافه کرد: مدیران باید در زمینه اطلاع رسانی به نحو مطلوب اقدام و کم کاری در این زمینه از هیچ مدیری پذیرفتنی نیست.

بحرانی تصریح کرد: دهه فجر فرصتی مناسب برای تبیین خدمات است و مدیران با حضور در مناطق مختلف باید از این فرصت استفاده کنند.

وی ضمن محکوم کردن اقدام اروپا علیه سپاه پاسداران گفت: دشمنان تلاش دارند بین مردم و مسئولین اختلاف ایجاد کنند.

بحرانی خاطر نشان کرد: سپاه همواره با مردم و در بین مردم بوده و دشمنان از این موضوع ناراحت هستند.

در پایان حسین فقیه به عنوان مشاور جوان فرماندار دشتی معرفی و از روابط عمومی استانداری بوشهر بواسطه کسب مقام برتر در بین روابط عمومی‌های کشور تقدیر و تشکر به عمل آمد.