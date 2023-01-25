رایزنی سه ساعته اعضای دولت و نمایندگان مجلس برای کاهش مشکلات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر شامگاه سه شنبه در ادامه سفر به سیستان و بلوچستان در نشست مجمع نمایندگان استان حضور یافت و با قدردانی از آنان برای حضور تمام وقت در این سفر، افزود: حجم اقدامات انجام شده در زمینه‌های اشتغالزایی، گازرسانی و آب در دولت سیزدهم و در این استان بی سابقه است، با این حال هنوز از گذشته مشکلات بسیاری بر زمین مانده که باید برای حل آنها برنامه ریزی کرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم با جدیت موضوع حق آبه هیرمند را از افغانستان و در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کند، در این جلسه دستور داد تا در پروژه انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، لوله گذاری‌های مرتبط با خطوط انتقال آب به شهرهای مسیر هر چه سریع‌تر آغاز شود.

گازرسانی به ۱۵۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد

وزیر نفت نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات سوخت با توجه به سرمای بی سابقه در روزهای گذشته به تشریح اقدامات و تلاش‌های وزارت نفت برای افزایش ظرفیت جایگاه‌های سوخت و انتقال فراورده‌های نفتی پرداخت و گزارشی از وضعیت زیرساخت‌های تأمین و توزیع سوخت مایع در استان، وضعیت جایگاه‌های سوخت موجود در ۱۳ جایگاه در دست ساخت، مجموع ظرفیت ذخیره سازی نفت، وضعیت روند مصارف سوخت مایع در استان شامل بنزین و سایر فراورده ها، چالش‌های اصلی تأمین پایدار سوخت مایع استان، چالش‌های لجستیک و انتقال فراورده‌های نفتی پرداخت.

جواد اوجی با اشاره به اتمام پروژه‌های گاز رسانی به ۱۵۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از ارائه تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی با تضمین شرکت ملی گاز ایران برای گاز کشی منازل خانوارها در این استان خبر داد.

وزیر نفت در تشریح اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه به اعطای مجوز ۵۰ واحد دستگاه سی ان جی با ارائه رایگان تجهیزات، اعطای ۱۰۰ لیتر سهمیه نفت سفید جدید با توجه به استمرار سرمای هوا به مردم، افزایش عرضه فراورده‌های مایع در سطح استان شامل افزایش توزیع دو میلیون و هفتصد هزار لیتر نفت و گاز در دی ماه، افزایش ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتری توزیع بنزین و افزایش ۱۳۵۵ تنی گاز مایع در دی ماه، اضافه کردن مخزندار ریلی برای انتقال فراورده‌های نفتی به سیستان و بلوچستان با کمک راه آهن جمهوری اسلامی و تکمیل جایگاه‌های در دست احداث اشاره کرد.

اهمیت مسئله خشکسالی و تنش آبی

وزیر نیرو نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه مسئله خشکسالی و تنش آبی مهمترین مطالبه مردم استان است، تصریح کرد: به دلیل خشکسالی‌های گذشته برخی پروژه‌ها در این استان با کندی روبرو شده است و وزارت نیرو در دولت سیزدهم تلاش دارد تا علاوه بر اجرای طرح‌های انتقال آب از دریا، استخراج آب‌های زیرزمینی و ژرف را نیز دنبال کند.

علی اکبر محرابیان با بیان اینکه اقدامات وزارت نیرو در سیستان و بلوچستان و در حوزه آب در تاریخ کشور بی نظیر است، بر تسریع اجرایی شدن طرح‌های اضطراری تأمین آب استان تاکید کرد و گفت: با اختصاص اعتبارات لازم می‌توانیم تا ۳ سال آینده بخش بزرگی از مشکلات آب این استان را حل کنیم.

وزیر نیرو گزارشی از وضعیت کلی منابع آب استان و نقشه شهرها و مناطق دارای تنش آبی، حجم آب فعلی سدهای مخزنی استان، چگونگی تأمین آب شرب شهر زاهدان و مخازن چاه نیمه‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه حقابه هیرمند ارائه کرد و بر این اساس به تشریح برخی از برنامه‌های این وزارتخانه برای تأمین آب شرب منطقه سیستان و شهر زاهدان شامل طرح‌های اضطراری، میان مدت و بلند مدت، جهاد آبرسانی و رفع تنش آبی از ۱۷۵۱ روستا، چگونگی پیشرفت پروژه‌های انتقال آب از دریا و استخراج آب‌های ژرف و زیرزمینی، اجاره و تملیک چاه‌ها، انتقال آب از دشت‌های این استان به زاهدان و دیگر شهرها و ساخت سدهای جدید به منظور جلوگیری از هدررفت آب‌های سطحی پرداخت.

در پایان این جلسه نیز نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی دغدغه‌ها، راهکارها و مشکلات این استان از قبیل تبعات خشکی رود هیرمند، راهکارهای اشتغالزایی در استان، مشکلات آب و انرژی، لزوم اختصاص سهمیه‌های جدید سوخت به مردم، راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت، پیگیری دریافت حقابه هیرمند و بهسازی و نوسازی جاده‌های استان را مطرح کردند.

از دیگر دغدغه‌های نمایندگان این استان می‌توان به تاکید بر تخصیص آب انتقالی از دریا به صورت خطوط آنتنی به شهرهای مختلف، تهیه فراورده‌های نفتی برای گرمایش مردم با توجه به برودت هوا، ساخت آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها و خطوط ریلی برای اتصال به کریدور شمال جنوب و غرب شرق، برق رسانی به روستاهای استان، افزایش سهمیه آرد، ایجاد امکانات دانشگاهی و آموزشی، جبران خسارت کشاورزان، دامداران و عشایر با توجه به سرمازدگی، تاکید بر پروژه‌های آبخیزداری، حل مشکلات حاشیه نشینی در شهرها و ایجاد مراکز بهداشتی درمانی اشاره کرد.