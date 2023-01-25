به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد همزمان با تشدید تنشها میان استکهلم و آنکارا در پی اقدام توهینآمیز اخیر در این کشور و هتاکی به قرآن و همچنین به دار آویختهشدن عروسک رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مقابل سفارت این کشور در استکهلم، تاکید کرد که الحاق هرچه سریعتر سوئد به ناتو بسیار حائز اهمیت است.
کریسترسون درباره شرایط ژئوپلیتیکی موجود گفت: از همه مردم سوئد میخواهم که اهمیت موضوع را درک کنند. این مساله واقعی و وخیمترین شرایطی است که از جنگ جهانی دوم به بعد تجربه کردهایم. هیچ موضوع مرتبط با امنیت ملی مهمتر از این نیست که ما و فنلاند به سرعت عضو ناتو بشویم.
این نشست مطبوعاتی پس از آن برگزار شد که پِکا هاویستو، وزیر خارجه فنلاند اعلام کرد که ممکن است این کشور در مسیر پیوستن به ناتو، راه خود را از سوئد جدا کرده و به تنهایی اقدام کند.
نخست وزیر سوئد همچنین با اشاره به اینکه «کلافگی فنلاند را درک میکند»، تاکید کرد که در صورت «حذف دائمی سوئد»، فنلاند نباید از عضویت در ناتو منع شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بهدنبال «گفتمانی موثرتر» با ترکیه بوده و خواستار «آرامش» در روند مذاکرات شد و افزود: جو به طور باورنکردنی پرتنش شده، هم در سوئد و هم در جهان و این اتفاق برای امنیت سوئد خوب نیست.
مذاکرات پیچیده پیوستن سوئد به ناتو در هفتههای اخیر بیش از پیش پیچیده شده و به گفته کریسترسون، ترکیه درخواستهای غیرممکنی را مطرح کرده و حالا با تظاهرات ضد اردوغان در استکهلم، شرایط وارد فاز تازهای شده است.
در تازهترین اقدام تحریکآمیز علیه ترکیه، تظاهراتکنندگان حامی کردهای سوئد، عروسک اردوغان را مقابل سفارت ترکیه به دار آویختند؛ در ادامه نیز یک نشریه سوئدی برای تحقیر اردوغان، یک مسابقه کاریکاتور برگزار کرد و همچنین در جریان تظاهراتی دیگر، راسموس پالودان، رئیس دانمارکی-سوئدی و افراطی حزب موسوم به «تندرو» سوئد با توجیه مضحک «آزادی بیان»، اقدام به آتش زدن یک نسخه از قرآن کرد.
البته کریسترسون هتک حرمت قرآن را به محکوم و با مسلمانان آزرده سراسر جهان ابراز همدردی کرد. وی در ادامه اذعان کرد که نیروهایی در داخل و خارج از سوئد بهدنبال تضعیف پیشنهاد پیوستن این کشور به ناتو بوده و «تحریککنندگانی» هستند که درصدد تخریب روابط سوئد با سایر کشورها هستند.
اردوغان هفته گذشته تاکید کرد که پس از به آتش کشیدهشدن قرآن در استکهلم، سوئد نباید انتظار حمایت ترکیه از پیشنهاد پیوستن به ناتو را داشته باشد.
پذیرفته شدن پیشنهاد سوئد برای پیوستن به ناتو در حال حاضر در گرو تایید ترکیه است زیرا آنکارا تنها کشوری است که به این اقدام مخالفت کرده و گرچه ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو این روند را «سریعترین» در تاریخ خوانده اما الحاق احتمالی سوئد در ناتو هماکنون به بنبست برخورد کرده زیرا استکهلم تمایل ندارد تا تمام خواستههای آنکارا را برآورده سازد که از جمله آن میتوان به سرکوب گروههای کُرد که ترکیه آنها را تروریستی میداند، اشاره کرد.
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