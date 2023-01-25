اعمال تخفیف عوارض صدور پروانه برای ساخت و ساز تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری درجلسه شورای معاونین شهرسازی و معماری مناطق ۲۲ گانه که با محوریت هم اندیشی و بررسی مسائل و موضوعات حوزه شهرسازی مناطق برگزار شد، تاکید کرد: عدم رفع موانع و چالش‌های موجود در مسیر صدور گواهی‌های ساختمانی ضمن اینکه عقب ماندگی‌های تولید و نوسازی مسکن را به همراه دارد بر مسائل اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود.

وی در ادامه بر ضرورت ارائه راهکارهای تسهیل و تسریع تحقق و اجرای بخشنامه‌های ابلاغی معاونت تاکید کرد و گفت: در سال "تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی" باید الزامات و راهکارهای تولید و مانع زدایی و پشتیبانی مسکن و ساختمان مورد توجه ویژه همه متولیان در تمامی سطوح مدیریتی کشور قرار گیرد و همچون سایر کشورهای دنیا، مشوق‌های سرمایه گذاری به تولیدکنندگان این بخش ارائه شود تا موجب تحول و پویایی در اقتصاد کشور شود.

صارمی با بیان اینکه نقطه عطف رونق ساخت وساز، رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان، استانداردسازی و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی است، همراهی متولیان امر علی‌الخصوص مسئولین دولتی و نهادهای وابسته و سازمان‌های فعال در بخش ساخت و ساز را خواستار شد وگفت: شهردار تهران همواره بر این موضوع تاکید ویژه دارند و ضروری است تا بخش‌های مختلف دست‌اندرکار در این حوزه نیز پای کار بیایند و با رفع موانع و چالش‌هایی که در دولت‌ها دست به دست می‌شود، راهکارهای عملیاتی برای رونق تولید مسکن و احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده ارائه کنند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه رونق ساخت و ساز در شرایط سخت با رفع موانع تولید مسکن در پروژه‌های مسکن ملی و مسکن اجتماعی وغیره می‌تواند بر کنترل قیمت و مهار تورم اثر گذارد، اظهار داشت: صنعت مسکن، پیشران اقتصاد کشور به حساب می‌آید که می‌تواند در اداره شهرها نیز نقش آفرین باشد که این موضوع موجب تحول درافزایش سرانه‌ها و ارائه خدمات بیشتر و کیفی‌تر به شهر و شهروندان شود که ارتقا زیست شهری را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: اقدامات صورت گرفته برای بسترسازی رونق ساخت و ساز با رفع موانع صدور پروانه و کاهش زمان صدور گواهی‌های ساختمانی و اعمال ضوابط و مقررات بالادستی حاصل می‌شود که این امر زمینه ساز ورود بخش خصوصی با سرمایه کلان را نیز فراهم خواهد کرد و در میان مدت و بلند مدت، آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت.

وی که در جمع همکاران خود سخن می‌گفت، بر بکارگیری نیروهای تحصیل کرده دارای تخصص و ابتکار عمل در حوزه شهرسازی و معماری تاکید کرد و افزود: به تجربه ثابت شده است حضور افراد متخصص و نخبه در مجموعه‌های شهرسازی و معماری، طرح‌ها و پروژه‌های عملیاتی شده و ایده‌های ناب با تدابیر مدیریتی اعمال خواهد شد.

صارمی همچنین با گلایه از برخی سنگ اندازی‌ها در روند کاری مجموعه مدیریت شهری و شهرسازی و معماری، بیان کرد: برخی از بیرون و بعضاً افراد کمی از داخل مجموعه، کارکردهای حوزه‌های فعال که درصدد عارضه یابی مسائل، مشکلات و چالش‌های شهر هستند را زیر سوال برده و با نادیده گرفتن گره گشایی صورت گرفته ازکار شهر و شهروندان، بر نگاه حبابی خود مصر هستند تا انگیزه‌های خدمت را زیر سوال ببرند.

وی افزود: دردوره جدید مدیریت شهری نگاه واقع بینانه سبب شده است تا بخش‌های غیرفعال و مغفول شهر به خصوص درحوزه شهرسازی و معماری رصد شوند و مشکلاتی که سال‌ها بردوش شهر و شهروندان سایه افکنده است و ازمدیریتی به مدیریتی بعدی دست به دست می‌شد با تلاش و اهتمام ویژه و ارائه راهکارهای کارآمد به سوی برطرف شدن سوق داده شود.

معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران تاکید کرد: مجموعه مدیریت شهری تهران همواره درصدد است با هم افزایی مدیریتی و با استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های موجود ضمن افزایش کیفیت زندگی شهروندان، مکانیزم‌های جدید را برای برون رفت ازچالش های شهری ارائه دهد.

معاون شهردار تهران با اشاره به بعضی اقدامات صورت گرفته برای برون رفت از وضع موجود، گفت: درحوزه رونق ساخت و ساز موضوعات حمایتی، تشویقی و انگیزشی و تخفیف عوارض صدور پروانه برای شهروندان که تا پایان سال برای پیگیری پرونده‌های خود مراجعه کنند در حال اعمال است که نتایج این تصمیم گیری و تصمیم سازی ها در آینده نزدیک نمایان خواهد شد.

وی در پایان جلسه خطاب به حاضران گفت: موانع قابل رفع ساخت و ساز و صدورپروانه، با رعایت ضوابط و مقررات و ارائه راهکارهای عملیاتی و طرح‌های جدید برطرف خواهد شد ولی باید دقت داشت که اگر با اقدام شما جان حتی یک شهروند به خطر خواهد افتاد، اقدامی انجام ندهید، چراکه جان یک انسان معادل جان همه انسان‌ها است.