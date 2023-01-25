مهلت ثبت درخواست انتقالی جدید دستیاران تخصصی بالینی تا ۲۶ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت درخواست انتقالی جدید دستیاری تخصصی بالینی برای نیمسال دوم ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ (بهمن ماه) از روز شنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۱ آغاز شده و این فرصت تا پایان روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ ادامه دارد.

دستیاران تخصصی بالینی می توانند پس از مطالعه دقیق اطلاعیه ها و دستورالعمل های مندرج در فرم با استفاده از شماره دستیاری و کد ملی در فرم اقدام به ثبت درخواست یا در صورت لزوم اصلاح درخواست انتقالی ثبت شده خود کنند. ثبت نام تنها از طریق رایانه انجام می گیرد.

شرایط خاص مورد نظر در صورت موافقت شورای نقل و انتقال دانشگاه های مبدا و مقصد جهت دستیاران:

الف) تبعیت از همسر که عقد نکاح بعد از تاریخ انتخاب رشته - محل به وقوع پیوسته باشد. تبصره: همسرانی که هر دو در یک آزمون پذیرش دستیار، شرکت و قبول شده اند.

ب) حکم کفالت مادر، پدر و یا برادر و خواهر دارای معلولیت جسمی یا روحی از مراجع قانونی

ج) ابتلا به بیماری های صعب العلاج به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه

درخواست انتقال صرفا پس از ثبت نام و شروع به آموزش و اطلاق لفظ «دستیار» به فرد پذیرفته شده قابل دریافت و بررسی است.

موافقت دانشگاه های علوم پزشکی مبداء و مقصد، شرط الزامی جهت انتقال دستیاران است.

انتقال دستیاران از سایر دانشگاه ها به دانشگاه های مستقر در شهر تهران ممنوع است.

انتقال دستیاران دانشگاه های مستقر در شهر تهران به یکدیگر ممنوع است.

انتقال در سال آخر دوره دستیاری ممنوع است.

جابجایی دستیاران ممنوع است.

دستیاران باید قبل از کامل کردن فرم درخواست انتقالی، ظرفیت های پذیرش انتقالی دانشگاه ها را مطالعه کرده و سپس نسبت به پر کردن فرم اقدام کنند.