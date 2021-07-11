ثبت درخواست میهمانی دستیاران در دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت درخواست میهمانی دستیاران تخصصی بالینی در دانشگاه مبداء شروع شده است و دستیاران نسبت به ثبت نام جدید، ویرایش، اعمال تغییرات توسط دستیار، بررسی و پاسخگویی تقاضاهای میهمانی دستیاران در دانشگاه های مبداء و مقصد اقدام لازم را انجام دهند.

دستیاران تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی باید توجه داشته باشند که فرصت ارائه شده تنها مربوط به «ثبت درخواست میهمانی» است و مهلت «ثبت درخواست انتقالی» به اتمام رسیده است.

ثبت درخواست میهمانی دستیاران تخصصی بالینی در دانشگاه های علوم پزشکی تنها از طریق سامانه https://sguest.behdasht.gov.ir و از طریق رایانه و به کارگیری مرورگرهای رسمی انجام می گیرد. دستیاران از مرورگر Microsoft Edge و گوشی های موبایل جهت ثبت نام استفاده نکنند.

دستیاران پزشکی قبل از کامل کردن فرم درخواست میهمانی موارد مربوط به آیین نامه میهمانی دستیاران را به دقت مطالعه کنند و سپس نسبت به پر کردن فرم درخواست میهمانی خود اقدام کنند.

شرایط خاص مورد نظر در صورت موافقت شورای نقل و انتقال دانشگاه های مبدا و مقصد جهت دستیاران پزشکی:

الف) تبعیت از همسر که عقد نکاح بعد از تاریخ انتخاب رشته - محل به وقوع پیوسته باشد. تبصره: همسرانی که هر دو در یک آزمون پذیرش دستیار، شرکت و قبول شده اند.

ب) حکم کفالت مادر، پدر و یا برادر و خواهر دارای معلولیت جسمی یا روحی از مراجع قانونی

ج) ابتلا به بیماری های صعب العلاج به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه

دستیاران تخصصی پزشکی توجه داشته باشند که درخواست میهمانی در شش ماه اول دوره دستیاری ممنوع است. تبصره) در موارد خاص در صورت تایید کمسیون موارد خاص قابل بررسی خواهد بود.

موافقت دانشگاه های علوم پزشکی مبداء و مقصد، شرط الزامی جهت میهمانی دستیاران است.

همچنین میهمانی دستیاران دانشگاه های مستقر در شهر تهران به یکدیگر ممنوع است.

دستیاران تخصصی پزشکی توجه داشته باشند، میهمانی در سال آخر دوره دستیاری و جابجایی دستیاران از جمله ممنوعیت های میهمانی است.

دستیاران پس از تکمیل فیلدهای مربوطه و ارسال اسکن مدارک با کلیک بر روی دکمه ذخیره اطلاعات، ثبت نام خود را ثبت کنند و پس از آن با مراجعه به صفحه اول با وارد کرد شماره دستیاری و کد ملی می توانند مراحل ثبت نام خود را پیگیری کنند.

پس از بررسی کارشناسان آموزش، در صورتی که مدارک و اطلاعات دستیار ناقص باشد برای وی پیغامی ارسال می شود و با مشاهده پیام «مدارک شما دارای نقص می باشد» می توانند نسبت به رفع نقص مربوطه اقدام کنند. عواقب کوتاهی در این امر متوجه شخص دستیار است.