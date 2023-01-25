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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۰۴

در نشست هیات رئیسه پیام نور مطرح شد؛

مکاتبه وزیر علوم با رئیس جمهور در خصوص دانشگاه پیام نور

مکاتبه وزیر علوم با رئیس جمهور در خصوص دانشگاه پیام نور

وزیرعلوم گفت: دانشگاه پیام نور با قوت به فعالیت علمی و پژوهشی خود مطابق با اساسنامه دانشگاه ادامه دهد و در جهت ارتقای آموزشی خود با محوریت تحصیل الکترونیکی گام بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور ، محمدعلی زلفی گل در نشست رئیس، اعضای هیات رئیسه و روسای استانی دانشگاه پیام نور که در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد، افزود: دانشگاه پیام نور، دانشگاهی ماموریت محور است که باید با قوت به فعالیت علمی و پژوهشی خود مطابق با اساسنامه دانشگاه ادامه دهد و در جهت ارتقای آموزشی خود با محوریت تحصیل الکترونیکی گام بردارد.

وی بر لزوم بازنگری در رشته و سرفصل های دروس دانشگاه پیام نور بر مبنای مهارت محوری تاکید کرد و اظهار داشت: مهارت محوری کردن رشته ها و دروس عزم فرابخشی می خواهد و همانطور که در رشته پزشکی دانشجویان در حین تحصیل در بیمارستانها فعالیت می کنند و مهارت های لازم را فرا می گیرند، در رشته های دیگر نیز باید مهارت افزایی در حین تحصیل به سرفصل های دروس افزوده شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور دارای ویژگی های منحصر به فردی است که باید آنها را حفظ کند، افزود: این دانشگاه در زمینه رعایت سرفصل ها ، برقراری عدالت آموزشی در سراسر کشور و آزمون ها کاملا به صورت منطقی و استاندارد عمل می کند.

وی با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور باید الگویی برای دیگر دانشگاه ها در این زمینه باشد، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور می تواند برای تمامی رشته های این دانشگاه که طبق اساسنامه در راستای ماموریت آن باشد، سرفصل هایی برای کارورزی دانشجویان درنظر بگیرد و دانشجویانی تربیت کند که در آینده مهارت های لازم را برای حضور در عرصه های مختلف دارا باشند.

زلفی گل بار دیگر به ظرفیت های ویژه و اساتید توانمند دانشگاه پیام نور اشاره و تاکید کرد: طی مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، ظرفیت‌ها و استعدادهای این دانشگاه را اعلام و حمایت خود را از این دانشگاه به ایشان ابلاغ خواهم کرد.

کد مطلب 5691838
زهرا سیفی

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