مکاتبه وزیر علوم با رئیس جمهور در خصوص دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور ، محمدعلی زلفی گل در نشست رئیس، اعضای هیات رئیسه و روسای استانی دانشگاه پیام نور که در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد، افزود: دانشگاه پیام نور، دانشگاهی ماموریت محور است که باید با قوت به فعالیت علمی و پژوهشی خود مطابق با اساسنامه دانشگاه ادامه دهد و در جهت ارتقای آموزشی خود با محوریت تحصیل الکترونیکی گام بردارد.

وی بر لزوم بازنگری در رشته و سرفصل های دروس دانشگاه پیام نور بر مبنای مهارت محوری تاکید کرد و اظهار داشت: مهارت محوری کردن رشته ها و دروس عزم فرابخشی می خواهد و همانطور که در رشته پزشکی دانشجویان در حین تحصیل در بیمارستانها فعالیت می کنند و مهارت های لازم را فرا می گیرند، در رشته های دیگر نیز باید مهارت افزایی در حین تحصیل به سرفصل های دروس افزوده شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور دارای ویژگی های منحصر به فردی است که باید آنها را حفظ کند، افزود: این دانشگاه در زمینه رعایت سرفصل ها ، برقراری عدالت آموزشی در سراسر کشور و آزمون ها کاملا به صورت منطقی و استاندارد عمل می کند.

وی با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور باید الگویی برای دیگر دانشگاه ها در این زمینه باشد، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور می تواند برای تمامی رشته های این دانشگاه که طبق اساسنامه در راستای ماموریت آن باشد، سرفصل هایی برای کارورزی دانشجویان درنظر بگیرد و دانشجویانی تربیت کند که در آینده مهارت های لازم را برای حضور در عرصه های مختلف دارا باشند.

زلفی گل بار دیگر به ظرفیت های ویژه و اساتید توانمند دانشگاه پیام نور اشاره و تاکید کرد: طی مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، ظرفیت‌ها و استعدادهای این دانشگاه را اعلام و حمایت خود را از این دانشگاه به ایشان ابلاغ خواهم کرد.