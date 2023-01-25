امکان حل چالشهای اقتصادی با راه حل های نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور در نشستی صمیمانه با کارآفرینان بزرگ کشور، تکرار مداوم برگزاری جلسات با کارآفرینان را امری ضروری خواند و بر لزوم ایجاد هماهنگی جهت گفتگوهای مجزا تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه پیشرفت اقتصاد دنیا را در گرو پیشرفت علم است، افزود: دنیای کنونی دنیای علم و فناوری‌ای بوده که قادر به تولید ارزش است؛ ‌مجموعه‌هایی موفق هستند که بتوانند از فناوری‌های نوین و پیشرفته در حلقه فعالیت خود استفاده کنند.

به گفته وی همه کشورهای دنیا به دنبال آن هستند که برنامه‌های اقتصادی خرد و کلان خود را با فناوری محقق کنند.

پیشرفت نخبگان با به‌کارگیری تجربه کارآفرینان بزرگ کشور

رئیس بنیاد ملی نخبگان کارآفرینان را میهن‌پرست‌ترین اقشار کشور خواند و افزود: پیشرفت نخبگان با به‌کارگیری تجربه کارآفرینان بزرگ کشور و با همراهی این مجموعه‌های ارزشمند میسر میشود چرا که تجربه کارآفرینان بسیار ارزشمند است که اگر در کنار جوانان کشور قرار گیرند به نتایج قابل توجهی دست خواهند یافت.

دهقانی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در حمایت از تحقیق و توسعه در کشور براین نکته تاکید کرد: «به جرات می‌توان گفت مشابه این قانون در کمتر از ۱۰ کشور جهان وجود دارد. به واسطه این قانون اعتبار مالیاتی مشخصی برای توسعه علم و فناوری صرف خواهد شد که به رقابتی‌تر شدن فضا کمک خواهد کرد.

دهقانی ادامه داد: به واسطه این قانون اعتبار مالیاتی مشخصی برای توسعه علم و فناوری صرف خواهد شد و بدون شک به رقابتی‌تر شدن فضا نیز کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر توسعه بازار گفت:‌ آنچه ارزشمند است، اعتبار مالیاتی است که با استفاده از آن می‌توان بخشی از مالیات را در تحقیق و توسعه محصولات جدید هزینه کرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در ادامه از اهمیت دانش در تولید محصول سخن گفت و بر این موضوع تاکید کرد: هرمحصول یا فناوری‌ که به بازار عرضه شده و یا صادر می‌شود و در فضای رقابتی بازار باقی‌ می‌ماند، دانش‌بنیان محسوب می‌شود. چرا که برای بقا در بازار رقابتی امروز، دانش نیاز است.

جریان اقتصادی و علم و فناوری کشور از حرکت نخواهد ایستاد

دهقانی همچنین شرکت های دانش بنیان را به واگن هایی تشبیه کرد که برای حرکت نیازمند لوکوموتیو هستند. وی شرکت های بزرگ فناوری را همان لوکوموتیوهایی دانست که اگر اتصال بین آنها و دانش‌بنیان‌ها به درستی برقرار شود جریان اقتصادی و علم و فناوری کشور از حرکت نخواهد ایستاد.

وی همچنین بر لزوم تحقق اقتصاد دانش‌بنیان تاکید و خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف به ۵۰ شرکت بزرگ دانش‌بنیان در کشور نیاز است و تا زمانی که منابع کشور به صورت خرد مصرف شود، اقتصاد کشور توسعه لازم را پیدا نخواهد کرد.

وی همچنین از برنامه‌های این معاونت برای تشکیل کمیته‌ای با حضور فعالان اقتصادی و از استقبال خود برای گرفتن نظرات متخصصان در این حوزه خبرداد.

دهقانی به نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: این نهاد نقش مهمی در حکمرانی نخبگانی دارد چرا که می‌تواند با دریافت راه‌حل‌های قابل اجرا از سوی نخبگان کشور در حوزه‌های اقتصادی به دولت مردان برای حل چالش های اقتصادی کمک کند.