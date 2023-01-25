حضور همراه اول در نمایشگاه کار با هدف جذب نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات سیار ایران، پنجمین «نمایشگاه کار» از امروز چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱ با حمایت همراه اول و حضور شرکت های زیرمجموعه آن از جمله «همراه کسب و کارهای هوشمند» و «آکادمی همراه» در مجتمع نمایشگاهی برج میلاد آغاز به کار کرد و تا ۷ بهمن میزبان کارجویان و علاقه مندان به فعالیت در صنعت ارتباطات و ورود به دنیای دیجیتال است.

نمایشگاه کار رویدادی است که در آن معتبرترین سازمان ها با موقعیت های شغلی خود حاضر می شوند. در پنجمین نمایشگاه کار نیز کارجویان و متقاضیان می توانند از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۷ با مراجعه به غرفه همراه اول به آدرس مرکز نمایشگاهی برج میلاد (سالن B، شماره ۹۳)، بدون واسطه با مدیران جذب و استخدام اپراتور اول تلفن همراه کشور ملاقات کنند.

بر این اساس کارجویان می توانند در زمان برگزاری نمایشگاه کار، ضمن مراجعه به غرفه همراه اول به عنوان رکورددار سرعت اینترنت در ایران و اطلاع از شرایط استخدام در شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند که توسعه دهنده محصولاتی همچون اپلیکیشن های «همراه من» و «اوانو» است یا آکادمی همراه که مأموریت تربیت، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در اکوسیستم دیجیتال را برعهده دارد، فرصت های شغلی موجود را نیز بررسی کنند.

در این رویداد «آکادمی همراه» ضمن معرفی فعالیت هایش در حوزه آموزش و کارآموزی، به عرضه موقعیت های شغلی موجود خود برای جذب نیروهای توانمند و دارای مهارت می پردازد؛ شرکت «همراه کسب و کارهای هوشمند» نیز در راستای جذب برای فرصت های شغلی موجود خود که لیست آن از طریق لینک careers.ebcom.ir در دسترس است، به دریافت رزومه از متقاضیان می پردازد.

گفتنی است، آکادمی همراه اول در دی ماه گذشته نیز با هدف حمایت از نخبگان، فارغ التحصیلان و دانشجویان مقاطع مختلف، فرصت های ویژه کارآموزی خود را به «نمایشگاه کار» دانشگاه علم و صنعت برده بود.