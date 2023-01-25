برخورد قاطع با هرگونه تغییر غیرقانونی اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی ظهر چهارشنبه در شورای اداری بخش خشکبیجار با اشاره به اینکه خدمت بی منت مسئولان در این ماه اجر دو چندان خواهد داشت، اظهار کرد: با گذشت ۴۴ سال از انقلاب و حجم باورنکردنی توطئه و مشکل آفرینی دشمنان، گواه روشنی بر امداد الهی و ریشه دار بودن این انقلاب در میان توده مردم است.

وی افزود: با وجود افزایش بیش از ۴۵ میلیونی جمعیت کشور نسبت به سال ۵۷ و مواجهه هر روزه نظام اسلامی با مشکلات دشمن ساز، دستیابی به این سطح از پیشرفت، توسعه، اقتدار، اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و ارتقا شاخص‌های رفاهی در خور تحسین و شکرگزاری به درگاه الهی است.

امام پناهی با اشاره به اینکه روستا مناسب‌ترین مکان برای سرمایه گذاری تولیدی و اشتغال زا در حوزه‌های گوناگون و محل تأمین امنیت غذایی کشور است، گفت: با حذف کشاورزی، باغداری، صیفی کاری، دامپروری و فعالیت‌هایی این چنینی دیگر هویتی به نام روستا وجود خارجی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در بازنگری طرح هادی و اجرای پروژه‌ها، حفظ هویت روستایی و منفعت روستانشینان در بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های تولیدی و گردشگری، در اولویت کاری متولیان قرار گیرد.

فرماندار رشت با بیان اینکه بخش عمده مشکلات مناطق روستایی شهرستان، عواملی مشترک است، تصریح کرد: موضوعات و مشکلات موجود دسته بندی و به تفکیک حوزه کاری به دستگاه‌ها ابلاغ گردد تا با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم شاهد تسریع در حل مسائل باشیم.

وی با اشاره به نقش برجسته همدلی کشاورزان و مسئولین در مدیریت بحران آبیاری مزارع در سال گذشته و تاکید بر این نکته که داده‌ها و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه و حتی بدتر شدن وضعیت ذخیره آب سد سفیدرود و مقدار بارش‌ها است، اضافه کرد: متولیان امر هر چه سریع‌تر اقدامات لازم در آماده سازی ایستگاه‌های پمپاژ، احیا و لایروبی کانال‌های آب بر و بهسازی آب بندان ها را آغاز کنند.

امام پناهی به انجام شخم زمستانه با استفاده از فرصت بارش‌های پیش رو اشاره کرد و گفت: این عمل حدود ۱۰ درصد از راندمان آب در دسترس بخش کشاورزی را بالا خواهد برد از کشاورزان خواست تا عمل به تقویم زراعی که از سوی جهاد کشاورزی و در هماهنگی با استانداری و آب منطقه‌ای اعلام خواهد شد را جدی بگیرند.

وی اضافه کرد: نرخ بهره و زمان بازپرداخت مناسب تسهیلات مسکن روستایی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، از روستاییان خواست تا در صورت نیاز هر چه سریع‌تر نسبت به تقاضا و انجام مراحل بهره مندی از تسهیلات مذکور اقدام کنند.

امام پناهی همچنین خواستار تسریع در صدور اسناد مالکیت اراضی روستایی با کاربری‌های مختلف و ارتباط نزدیک‌تر بنیاد مسکن، دهیاران و شوراهای اسلامی با هدف لحاظ نیازهای روستا در بازنگری طرح‌های هادی شد.

فرماندار رشت با یادآوری حجم واردات برنج و با بیان اینکه در صورت پرهیز از سختگیری در برخورد با تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی محتاج واردات بیشتر این محصول استراتژیک خواهیم بود، گفت: با توجه به محدودیت زمین‌های کشاورزی در مناطق شمالی، امکان تبدیل این اراضی به خانه دوم و محل تعطیلات گذرانی و تولید زباله ویلانشینان وجود نداشته و با هرگونه اقدام خودسرانه در تغییر کاربری اراضی برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی تبدیل سیم‌های مسی خطوط انتقال برق به کابل خودنگهدار را از جمله تغییرات ضروری در شبکه توزیع برق خشکبیجار دانست و افزود: با راه اندازی پست ۲۰/۶۳، تا حدود زیادی مشکل ضعف برق منطقه مرتفع خواهد شد.

امام پناهی رفع مشکلات مطرح در حوزه آب شرب و فاضلاب را از مطالبات اصلی و بحق مردم خشکبیجار اعلام و اظهار داشت: در طی ۱۰ ماهه سپری شده از سال جاری، ۶ حلقه چاه عمیق موجود، بهسازی و شبکه کلرزنی آنها بروز رسانی شده و همچنین با انجام طرح مطالعاتی فاضلاب شهر خشکبیجار و همت قرارگاه جهادی امام حسن مجتبی (ع)، شاهد تحولات خوبی در زمینه آب شرب و فاضلاب منطقه خواهیم بود.