به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اِن‌کِی نیوز به نقل از یک اطلاعیه دولتی کره شمالی اعلام کرد که شهروندان پیونگ‌یانگ باید تا پایان یکشنبه هفته آینده در قرنطینه خانگی مانده و هر روز دمای بدنشان را اندازه‌گیری کرده و تست دهند.

در این اطلاعیه هیچ اشاره مستقیمی به کووید -۱۹ نشده است. خبرگزاری مذکور که در کره جنوبی مستقر بوده و اخبار کره شمالی را پوشش می‌دهد، مدعی شده که در بحبوحه شایعات اعمال قرنطینه، «مردم برای خرید مواد غذایی در حجم زیاد شتابزده به سمت فروشگاه‌ها» یورش برده‌اند.

گزارش این خبرگزاری به این موضوع اشاره نکرده که آیا این قرنطینه در شهرهای دیگر غیر از پیونگ‌یانگ هم اعمال می‌شود یا خیر.