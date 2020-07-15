اهتمام ویژه برای رفع موانع تثبیت مالکیت موقوفات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه صبح امروز در نشست مشترکی با ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران و مسئولان این سازمان حضور یافت.

در این نشست که حجت‌الاسلام امرالله حسنی نیا معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی و مجتبی باقرزاده مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز حضور داشتند دو طرف پیرامون موضوعاتی همچون تفسیر مواد قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، راه‌های رفع اختلاف برداشت سازمان اوقاف و سازمان ثبت اسناد، قانون ابطال و خروج از وقف، چگونگی حفظ حق و حقوق شرعی موقوفات، قانون تعیین تکلیف اراضی، صدور شناسه ملی موقوفات ، تعیین تکلیف ۵۰ هزار موقوفه فاقد سند و نحوه استعلام سازمان ثبت اسناد از سازمان اوقاف به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در سال گذشته تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای قانون حدنگار «کاداستر» جهت جانمایی و تثبیت موقعیت اراضی و املاک وقفی به امضای دو طرف رسیده بود که در این نشست بر اتمام انجام این کار تا پایان سال جاری به‌صورت جهادی تأکید شد.

صدور ۲۰ هزار شناسه ملی برای موقوفات در سال گذشته حاصل تعاملات اخیر سازمان اوقاف با سازمان ثبت اسناد و املاک بوده است.