  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۳

در نشست مشترک اوقاف و سازمان ثبت اسناد تاکید شد:

اهتمام ویژه برای رفع موانع تثبیت مالکیت موقوفات

اهتمام ویژه برای رفع موانع تثبیت مالکیت موقوفات

رؤسای سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست کارگروه مشترک مرکزی این دو سازمان به بررسی راه‌های تسریع در رفع موانع تثبیت مالکیت موقوفات پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه صبح امروز در نشست مشترکی با ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران و مسئولان این سازمان حضور یافت.

در این نشست که حجت‌الاسلام امرالله حسنی نیا معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی و مجتبی باقرزاده مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز حضور داشتند دو طرف پیرامون موضوعاتی همچون تفسیر مواد قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، راه‌های رفع اختلاف برداشت سازمان اوقاف و سازمان ثبت اسناد، قانون ابطال و خروج از وقف، چگونگی حفظ حق و حقوق شرعی موقوفات، قانون تعیین تکلیف اراضی، صدور شناسه ملی موقوفات ، تعیین تکلیف ۵۰ هزار موقوفه فاقد سند و نحوه استعلام سازمان ثبت اسناد از سازمان اوقاف به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در سال گذشته تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای قانون حدنگار «کاداستر» جهت جانمایی و تثبیت موقعیت اراضی و املاک وقفی به امضای دو طرف رسیده بود که در این نشست بر اتمام انجام این کار تا پایان سال جاری به‌صورت جهادی تأکید شد.

صدور ۲۰ هزار شناسه ملی برای موقوفات در سال گذشته حاصل تعاملات اخیر سازمان اوقاف با سازمان ثبت اسناد و املاک بوده است.

کد مطلب 4975005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه