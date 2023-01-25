سعید سعدی تهیهکننده فیلم «نائله» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: تصمیم این بود بتوانیم نسخهای سینمایی از سریال «عشق کوفی» را به جشنواره فجر برسانیم، اما متأسفانه فیلمبرداری تمام نشد، روند تولیدمان با زمانبندی که تعریف کرده بودیم، همخوانی نداشت و فیلم به جشنواره نخواهد رسید.
با اشاره به اینکه روند تولید فیلم طولانی شده است، بیان کرد: بخشهایی از فیلم در آبادان ضبط شد و با توجه به شرایط آب و هوایی و نیز فضای تاریخی آنکه حساسیتها را دوچندان میکند، روند تولید با زمانبندی که تعریف کرده بودیم، همخوانی نداشت و به همین دلیل ما حداقل تا ۲۰ بهمن تصویربرداری خواهیم داشت و فیلم به جشنواره نمیرسد.
این تهیهکننده درباره سختیها و حساسیتهای ساخت کارهای تاریخی گفت: تولید کار تاریخی خیلی سخت است، چون باید نکات ظریفی در صحنه و لباس و دیگر مباحث رعایت شود که در کارهای غیر تاریخی این حساسیتها کمتر است. بخش زیادی از زمان تولید فیلم به دلیل تعدد شخصیتها صرف گریم شد که این مساله خود دلیل دیگری است که «نائله» طبق زمان مقرر آماده نشد.
وی درباره لوکیشنهای اصلی سریال «عشق کوفی» عنوان کرد: لوکیشنهای اصلی پروژه در شهرک غزالی بود که ۷۵ درصد کار در دکورهای مختلف آنجا انجام میشد، بخشی نیز در شهرک سینمایی نور و حدود ۱۵ درصد کار هم در شهر آبادان فیلمبرداری میشود.
سعدی در پایان درباره آخرین وضعیت تولید «عشق کوفی» هم گفت: تصویربرداری سریال از تیرماه همزمان با شروع محرم، کلید خورد، تاکنون ۹۵ درصد آن انجام شده، همزمان هم تدوین و هم مراحل پس تولید آن در حال انجام است و فکر میکنم تا پایان بهمن ماه کار بسته شود.
«عشق کوفی» به نویسندگی فائزه یار محمدی و یزدان کاظمی روایتگر عشقی در کوفه سال ۶۱ هجری قمری است که ماجرای آن تا واقعه کربلا و شهادت سیدالشهدا (ع) ادامه پیدا میکند.
لعیا زنگنه، شبنم قربانی، سعید شریف، نادر سلیمانی، حسین سلیمانی و… از بازیگران این سریال تاریخی هستند. «عشق کوفی» محصول سازمان هنری رسانهای اوج است.
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