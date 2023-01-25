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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۲۷

وحیدی در تذکر شفاهی:

دیگر لزومی ندارد ایران مانع ترانزیت مواد مخدر به اروپا شود

دیگر لزومی ندارد ایران مانع ترانزیت مواد مخدر به اروپا شود

نماینده مردم بجنورد در مجلس گفت: : پارلمان اروپا بداند با این نابخردی که کردند، دیگر ضرورتی ندارد ایران با تقدیم شهدا هزینه سلامت دشمنان را دهد و مانع ترانزیت مواد مخدر به اروپا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: توهین کنندگان به مرجعیت قرآن کریم از ذلیل ترین‌ها و شهدا و سپاه پاسداران در عصر حاضر از عزیزترین‌ها در بین مردم هستند.

وی بیان کرد: پارلمان اروپا بداند با این نابخردی که کردند، دیگر ضرورتی ندارد که ایران با تقدیم شهدا هزینه سلامت دشمنان را دهد و مانع ترانزیت مواد مخدر به اروپا شود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پول‌پاشی ارزی و بی برنامگی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چه سیاست اقتصادی است؟ آیا توزیع ثروت به ثروتمندان نیست؟ عرضه جدید را چه نامگذاری می‌کنید؟

وحیدی بیان کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان قانون بوده و برای آن در سال ۱۴۰۱ بودجه در نظر گرفته شده است. چرا دولت این قانون بسیار مهم را برای تأمین آرامش این قشر اجرایی نمی‌کند؟

کد مطلب 5691949
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
      0 0
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      احسنت به غیرت این نماینده در حمایت از بازنشستگان تامین اجتماعی و سوال از بانک مرکزی
    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
      0 0
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      ای درود بر شرفت. چرا جوابگوی خون شهدای ما نیستن. چرا ما باید هزینه بدهیم و قدر دان نباشند. چرا مسؤلین ما خود سرانه بجای ملت تصمیم می گیرند چرا نظرخوای نمی کنن؟

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