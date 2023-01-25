دیگر لزومی ندارد ایران مانع ترانزیت مواد مخدر به اروپا شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: توهین کنندگان به مرجعیت قرآن کریم از ذلیل ترین‌ها و شهدا و سپاه پاسداران در عصر حاضر از عزیزترین‌ها در بین مردم هستند.

وی بیان کرد: پارلمان اروپا بداند با این نابخردی که کردند، دیگر ضرورتی ندارد که ایران با تقدیم شهدا هزینه سلامت دشمنان را دهد و مانع ترانزیت مواد مخدر به اروپا شود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پول‌پاشی ارزی و بی برنامگی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چه سیاست اقتصادی است؟ آیا توزیع ثروت به ثروتمندان نیست؟ عرضه جدید را چه نامگذاری می‌کنید؟

وحیدی بیان کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان قانون بوده و برای آن در سال ۱۴۰۱ بودجه در نظر گرفته شده است. چرا دولت این قانون بسیار مهم را برای تأمین آرامش این قشر اجرایی نمی‌کند؟