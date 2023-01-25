مصوبه پارلمان اروپا علیه سپاه اقدامی برای توقف ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱) در جلسه این شورا ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام هادی(ع) به ویژگیهای دوران امامت ایشان پرداخت و گفت: دوران امام هادی(ع) را میتوان دوران تکمیل معارف شیعه و رفع اشکالات و سئوالات موجود در مکتب جعفری دانست.
وی با بیان اینکه ایشان در جریان فرهنگ سازی معارف غنی شیعه و تبیین نهضت علوی، حسینی و مهدوی نقش مهمی داشتند، افزود: ایشان یکی از با ارزشترین منابع اسلامی یعنی زیارت جامعه کبیره را به یادگار گذاشتند که در حقیقت دائره المعارف کامل امام شناسی است.
آیتالله جنتی در ادامه با اشاره به اینکه اگر کسی بخواهد شناختی دقیق از ائمه علیهم السلام از لحاظ علمی، اعتقادی و علم کلام به دست بیاورد باید دعای جامعه کبیره را خوب مطالعه کند، گفت: جوانان باید با زیارت جامعه کبیره که در آن به تمام آموزههای شیعی اشاره شده، آشنا شوند.
وی ادامه داد: در عصر امامت امام هادی (ع) و حکومت خلفای عباسی، شبهات و فتنههای زیادی رایج بود؛ امام هادی(ع) به مبارزه با این حرکت غیراسلامی پرداختند و به این شبهات پاسخ دادند.
آیتالله جنتی خاطرنشان کرد: امام هادی(ع) تلاش فراوانی برای آمادهسازی شیعیان برای عصر غیبت کردند و از جمله اقدامات حضرت در این زمینه، بیان روایات فراوان در مورد فرارسیدن و نزدیک بودن عصر غیبت، بشارت به ولادت حضرت حجت(عج) و مخفی بودن ولادت حضرت، کم کردن تماس مستقیم خودشان با شیعیان، تأیید برخی از کتب فقهی و اصول روایی شیعه و ارجاع سوالات شیعیان به وکلا و توجیه وکلا نسبت به پرسشهای شیعیان بود.
دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مصوبه پارلمان اروپا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی ادامه تلاشهای ناکامی است که دشمنان از ابتدای انقلاب برای متوقف کردن ایران اسلامی داشتهاند.
وی تاکید کرد: مهمترین دلیل این دشمنی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این است که معادلات جهان سلطه را بیاعتبار کرده، از جمله اینکه گروهک تروریستی داعش را که به اعتراف رییس جمهور سابق آمریکا، مولود این کشور جنایتکار است، شکست داده است.
آیتالله جنتی تصریح کرد: کشورهای استعمارگری که دلشان برای دوران سلطه ظالمانهشان بر ایران عزیز تنگ شده، بدانند اقتدار دستنیافتنی امروز ایران اسلامی، حاصل مقاومت مومنانه و عزتمند فرزندان رشید ایران اسلامی است، مقاومتی که در حال تکثیر در بین مردم آزاده جهان است و قطعا بساط ظلم آنها در عالم را جمع خواهد کرد.
دبیر شورای نگهبان در خاتمه افزود: برخی از کشورهای اروپایی در حالی مدعی مبارزه با تروریست شدهاند که پناهگاه و حامی خطرناکترین تروریستهای جهان هستند.
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