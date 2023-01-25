اختصاص یک دستگاه «سی تی اسکن» به بیمارستان امام خمینی(ره) بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز چهارشبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر صورت گرفته دانشگاه علوم پزشکی لرستان و همکاری نمایندگان شهرستان بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی در راستای توسعه، پیشرفت و تجهیز بیمارستان‌های این شهرستان، دستگاه «سی تی اسکن» که یکی از ابزارهای تشخیصی و درمانی و نیازهای مبرم مردم در شهرستان بروجرد است اختصاص پیدا کرد.

وی، گفت: این دستگاه «سی تی اسکن» ۱۶ اسلایس که یکی از مدرن ترین و پیشرفته‌ترین دستگاه‌های روز پزشکی دنیا است از طریق هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای استقرار در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان بروجرد اختصاص یافته است و امروز به مقصد شهرستان بروجرد بارگیری شده که تا ساعاتی دیگر در محل بیمارستان تخلیه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: همچنین همزمان سایت محل استقرار دستگاه «سی تی اسکن» در بیمارستان، با حمایت، همت و پیگیری‌های مستمر معاونت توسعه مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در حال اجرا و اتمام است که در آینده نزدیک شاهد افتتاح رسمی و پذیرش بیماران و مراجعین با تعرفه دولتی در شهرستان بروجرد خواهیم بود.