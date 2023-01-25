به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، سیزدهمین مسابقه بین‌المللی نقاشی کائو کشور ژاپن در سال ۲۰۲۲ با موضوع «بیایید محیط زیست خود را با هم پایدار کنیم!» برگزار شد.

در این مسابقه از میان ۱۳۲۱۴ اثر ۵ نفر از اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موفق به کسب جایزه شدند.

بر این اساس، اهورا بختیاری ۹ ساله از مرکز شماره ۴۱ تهران جایزه کائو و ترنم شیخ‌شریفی ۶ ساله از لارستان فارس و زینب باقری ۱۰ ساله از آذرشهر آذربایجان‌شرقی جایزه دوستی اکو و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کردند.

همچنین بهار رضائیان ۱۱ ساله از مرکز شماره ۲۱ کانون تهران و زهرا مظفری ۸ ساله از مرکز کانون کنگان بوشهر جایزه دوستی اکو را به‌دست آوردند.