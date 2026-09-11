به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای نظارت بر عرضه کالاهای اساسی و حفظ سلامت عمومی پرونده‌های تخلف در ۲ حوزه نهاده‌های کشاورزی و مکمل‌های دامپزشکی مورد رسیدگی قاطع قرار گرفت.

وی در تشریح جزئیات پرونده شهرستان تویسرکان گفت: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان تویسرکان به پرونده عرضه ۱۸ بسته انواع سم کشاورزی و ۶ بسته کود شیمیایی تاریخ‌مصرف‌گذشته به ارزش ۲۹۴ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان افزود: این شعبه پس از بررسی مدارک و نبود مستندات دفاعی کافی از سوی متهم اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر صدور حکم مبنی بر ضبط و انهدام کالاها متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای مکشوفه محکوم کرد.

وی همچنین درباره پرونده شهرستان نهاوند تصریح کرد: در اقدام نظارتی دیگری پرونده عرضه ۲ هزار و ۲۴۱ کیلوگرم دارو و مکمل دامپزشکی تاریخ‌مصرف‌گذشته به ارزش ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی نهاوند بررسی شد.

محمدی افزود: با احراز تخلف در این پرونده که از سوی بازرسان اداره دامپزشکی شهرستان نهاوند گزارش شده بود شعبه مذکور ضمن صدور حکم بر ضبط و معدوم‌سازی کالاهای مکشوفه متخلف این پرونده را به پرداخت ۴ میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالاهای عرضه شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در پایان بر عزم جدی اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان در برخورد قاطع با متخلفان صنفی تاکید کرد و از عموم شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه عرضه کالا را به مراجع نظارتی گزارش دهند.