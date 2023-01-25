به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند اسلامی، برج آزادی؛ مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی میزبان کارگاه هنری «الله اکبر» می‌شود.

در این رویداد بیش از ۱۵۰ دانشجوی دانشگاه‌های هنر در رشته‌های مختلفی از جمله گرافیک، تصویرسازی، موشن‌گرافیک، ادبیات، خوشنویسی، صنایع دستی، طراحی پارچه و لباس با موضوعیت دهه فجر به تولید اثر می‌پردازند. قرار است این آثار تبدیل به پوسترهایی شوند که در روز یوم‌الله ۲۲ بهمن در مسیر راهپیمایی چاپ و توزیع شود.

برگزاری کارگاه «الله اکبر» توسط هیأت محبین اهل بیت (ع) دانشگاه هنر، حوزه هنری و برج آزادی انجام می‌شود و از ۵ تا ۷ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۸ در برج آزادی برگزار می‌شود.