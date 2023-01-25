۲ میلیون هکتار از تالاب‌ ها در حال تبدیل به منشأ گرد و غبار هستند

علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور در پاسخ به مهر در خصوص مهمترین چالشهای محیط زیستی کشور نیز اظهار داشت: مهمترین چالش کشور در حوزه محیط زیستی مسئله آب است که با توجه به شرایط اقلیمی و برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی شاهد پدیدههایی همانند فرونشست زمین هستیم.
وی تاکید کرد: بیشترین چالش را در بخش آب داریم که هم بحث فرهنگ مصرف و هم تغییر اقلیم در این حوزه، نگران کننده است.
رئیس سازمان محیط زیست کشور ادامه داد: کشور ما با مشکل کمبود آب شرب مواجه است؛ اما متأسفانه میبینیم که توجه لازم به مدیریت و استفاده بهینه آب شرب نمیشود و فرهنگ درستی در این زمینه در جامعه حکفرما نیست.
سلاجقه گفت: موضوع تبدیل تالابها به منشاهای گرد و خاک، موضوعات پسماند و پساب، حیات وحش و مراتع نیز از دیگر چالشها در حوزه محیط زیست است که البته این موارد از سرتیترهای وظایف سازمان محیط زیست کشور است که در هر یکی از این بخشها چالشهای جداگانه ای داریم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در بخش تالابها موضوع تخصیص حقابه ها از چالشهای مهم زیست محیطی است افزود: از وزارت نیرو میخواهیم هر چه سریعتر نسبت به تأمین حقابه های تالابهای کشور در شرایط کمبود آبی اقدام لازم را انجام دهند.
وی عنوان داشت: ۲ میلیون هکتار از تالابهای کشور در حال تبدیل شدن به منشأ برداشت گرد و غبار هستند که برای کشور ناپسند است.
توسعه صنایع در استان قم باید متوقف شود
رئیس سازمان محیط زیست کشور در ادامه موضوع آلایندگیها را از مسائل مهم محیط زیستی در کشور و قم برشمرد و گفت: توسعه صنایع در استان قم باید متوقف شود و مسئولان میبایست به حوزههای دیگر از جمله ظرفیتهای گردشگری مذهبی و زیرساختهای لازم در این عرصهها بپردازند.
سلاجقه ابراز داشت: استان قم با کمبود آب مواجه است و برخی از استانهایی که صنایع مختلف در آنجا استقرار یافتند امروز میبینیم که نه تنها برای خود استان، بلکه برای دیگر استانها نیز مشکلاتی ایجاد کردهاند که در این زمینه تجربه خوبی نداریم.
معاون رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور تاکید کردند که توسعه فرع بر محیط زیست است و در جایی که شاهد موارد غیرقانونی باشد سازمان محیط زیست بدون تعارف با آن برخورد قانونی میکند.
۱۰ درصد از مساحت استان قم تالابی است
رئیس سازمان محیط زیست کشور بیان داشت: تالاب مره تنوع گیاهی و جانوری فوق العاده ای دارد که یکی از معدود تالابهای ایران در بخش مرکزی است که دارای وضعیت آبی خوبی است.
وی افزود: حقابه تالابهای قم به خصوص تالاب مره مورد پیگیری قرار میگیرد و این تالاب دارای ظرفیتهای خوبی در عرصه گردشگری است که چشم انداز و مناظر زیبایی دارد و رسیدگی و توجه به آن نیز مطالبه مردمی است.
سلاجقه تصریح کرد: سازمان محیط زیست یکی از وظایف آن این است که حقابه محیط زیستی اینگونه تالابها را بگیرد و ما اجازه نخواهیم داد که حقابه تالاب مره نادیده گرفته شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ۱۰ درصد از مساحت استان قم تالابی است افزود: همین امر موجب شده تا سازمان محیط زیست به این استان در عرصههای اعتباری و گرفتن حقابه های محیط زیستی از رودخانههای قمرود و قره چای نگاه ویژه ای کند تا مشکلی برای تالاب نیفتد.
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