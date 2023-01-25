«جهاد تبیین» به چاپ بیست و دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جهاد تبیین» در اندیشه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با گردآوری حجت‌الاسلام سعید صلح میرزایی به‌تازگی توسط انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به چاپ بیست و دوم رسیده است.

«جهاد تبیین» موضوعی است که در بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بارها مورد تأکید و اشاره قرار گرفته و رهبر انقلاب اسلامی ابعاد مختلف آن را توصیف کرده‌اند. از منظر ایشان، کار انقلاب از اساس با تبیین، روشنگری، بیان منطقی، مستدل و دور از جنجال بوده و بدون تبیین، قطعاً هیچ فکری و هیچ اندیشه‌ی متقنی، توفیق رواج و اعتقاد عمومی را پیدا نخواهد کرد. رهبری از این حرکت روشنگرانه با عنوان «جهاد» یاد می‌کنند و «جهاد تبیین» را یک فریضه قطعی و فوری می‌دانند و در این عرصه، هرکسی که می‌تواند باید اقدام کند و سکوت در برابر تحریفات جایز نیست.

کتاب «جهاد تبیین» نخستین بار در اواخر دی ماه سال گذشته منتشر شد و در حال حاضر، چاپ بیست و دوم این کتاب با انتشار ۵۵ هزار نسخه به اضافه بیانات یک سال اخیر رهبر معظم انقلاب در موضوع «جهاد تبیین» در ۴۱۶ صفحه عرضه شده است.