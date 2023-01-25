بررسی تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای سفرهای ایمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در اولین جلسه ستاد سفرهای نوروزی ۱۴۰۲ که امروز در ساختمان دادمان برگزار شد، با اعلام اینکه ایام پیک سفرهای نوروزی از ۲۴ اسفند آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد، گفت: همه سازمان‌ها باید تلاش کنند تا با ارائه خدمات بهتر، سفرهای نوروزی بهتر و ایمن تر از سال‌های قبل برگزار شود.

افندی‌زاده در ادامه بر لزوم ارتقا خدمات در مدهای مختلف حمل‌ونقل به ویژه حمل و نقل جاده‌ای با کاهش تصادفات جاده‌ای، ایجاد سرویس‌های فوق‌العاده، استفاده از سامانه‌های جدید و مدیریت هوشمند سفرهای نوروزی تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان با تعطیلات نوروزی، افزایش مدت اقامت مسافران در سفرها پیش‌بینی می‌شود و از سوی دیگر همزمانی اعیاد شعبانیه با اسفندماه، باید اوج تقاضای سفرها در ۱۶ اسفند را در نظر گرفت و برای آن تمهیدات لازم را اندیشید.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی همچنین بر لزوم در نظر گرفتن سهمیه خرید حضوری و روز فروش بلیت حمل‌ونقل جاده‌ای علاوه بر پیش فروش بلیت‌ها تاکید کرد و گفت: سامانه انتظار ظرفیت‌های بالایی برای مدیریت پیش فروش بلیت‌ها دارد.

وی با بیان اینکه احتمال افزایش تقاضای سفر در نوروز امسال وجود دارد، افزود: این موضوع نیازمند مدیریت تقاضا و عرضه از طریق سامانه‌ها با توجه به ظرفیت‌های موجود مسافری است.

افندی‌زاده تاکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی باید بابت تأخیرات پروازها در سفرهای نوروزی پاسخگوی مسافران باشند.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی از لزوم ارائه خدمات متناسب با ماه رمضان در ایستگاه‌های راه‌آهن و فرودگاه‌ها خبر داد و گفت: مردم باید شاهد خدمات بهتر و بیشتر در سفرهای نوروز ۱۴۰۲ باشند.

وی خاطر نشان کرد: هماهنگی‌های لازم میان ستاد سفرهای نوروزی با مجموعه پلیس راه ایجاد خواهد شد و اطلاع رسانی سامانه‌ها و شرکت‌ها در خصوص ارائه خدمات باید به سمع مردم برسد که در این ایام نقش استان‌ها حائز اهمیت است و استان‌ها باید اقدامات متناسب با سفرهای نوروزی را انجام دهند.

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی حدود هفته سوم بهمن ماه

شایان ذکر است در این جلسه مقرر شد زمان دقیق پیش فروش بلیت‌های نوروزی از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای اتوبوس‌ها و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی برای قطار تعیین شود.

در ادامه این جلسه مدیران سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی به ارائه گزارش اقدامات و برنامه‌های خود برای سفرهای نوروزی پرداختند.

طی این جلسه بر ارائه گزارش‌های روزانه و به موقع از سوی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در ایام سفرهای نوروزی، به صفر رساندن تأخیر قطارها از مبدا توسط شرکت راه‌آهن، اطلاع رسانی درباره وضعیت جوی و آب و هوا توسط سازمان هواشناسی، بازنگری سیستم پذیرش بار و مسافر از سوی سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و … تاکید شد.