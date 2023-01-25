به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استاندار خراسان جنوبی؛ آرزو زکایی‌فر با بیان این مطلب در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار شد، افزود: دستگاه‌های متعدد از جمله بهزیستی، شهرداری، قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی در این حوزه فعالیت دارند که یک آسیب محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته با تأکید رهبر معظم انقلاب در زمینه توجه به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مصوب شد سازمان امور اجتماعی در این زمینه شکل بگیرد تا تقسیم ملی را در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم، تصریح کرد: این سازمان از جایی در توزیع اعتبارات و بودجه و نیز اقدام و عمل به انحراف رفت در صورتی که دستگاه‌ها وظایف اصلی خود را مطرح می‌کنند و بودجه می‌گیرند.

مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور گفت: در این راستا منابع محدود به صورت هدفمند در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی هزینه می‌شود لذا به یک نهاد تنظیم‌گر در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیاز داریم که وظایف را به همه دستگاه‌های ذیربط در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها سوق دهد و در نهایت منجر به کاهش آسیب شود.

وی افزود: همچنین در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، الگوی مداخلات مؤثر و مشخص وجود ندارد زیرا هر روز یک تصمیم گرفته می‌شود به طور مثال در مورد کودکان خیابانی و معتادین متجاهر نسبت به جمع‌آوری آنان اقدام می‌کنیم اما در زمینه نگهداری و توانمندسازی آنان نیازمند فرآیند صحیح، منابع انسانی و مالی هستیم.

زکایی‌فر با اشاره به برنامه‌های سال آینده دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: برنامه‌ای طراحی شده تا استان‌ها مبتنی بر شواهد، پایگاه داده‌ها و اولویت شیوع آسیب‌هایی که در استان دارند حداقل ۲ برنامه اقدام و عمل براساس زیست‌بوم اجتماعی خود ارائه دهند و تأمین منابع مالی آن با این دفتر خواهد بود.

وی یکی از مسائل مهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی را داده و اطلاعات عنوان کرد و افزود: آمارها و اطلاعات متعددی وجود دارد لذا دبیرخانه سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی در سازمان بهزیستی راه‌اندازی شده و اطلاعات وضعیت استان و شهرستان‌ها در این سامانه ثبت می‌شود تا در مرحله اقدام، دستگاه‌ها راه اشتباه نروند.

مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها باید در این زمینه مشارکت داشته باشند و داده‌های خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی برای بارگذاری در این سامانه در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهند تا دستگاه‌ها در برنامه‌های خود از آن استفاده کنند.

وی بر هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: سازمان بهزیستی دارای ۲ هزار و ۵۰۰ تسهیل‌گر اجتماعی در کشور است و با توجه به اینکه سن افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی رو به کاهش است در زمینه آموزش به‌ویژه برای دانش‌آموزان و نوجوانان از این ظرفیت می‌توان استفاده کرد.

زکایی‌فر ادامه داد: سازمان بهزیستی سازمانی است که از بدو تولد تا زمان مرگ افراد، فعالیت و خدمات متنوع و مختلفی را به جامعه ارائه می‌دهد که برخی از آنها جزو قوانین بالادستی، وظیفه اصلی و حاکمیتی سازمان بهزیستی است و برخی فعالیت‌ها براساس اقتضائات زمان برعهده این سازمان گذاشته شده است.

وی گفت: اکنون ۱۵۲ فعالیت توسط سازمان بهزیستی در زمینه‌های مختلف حمایتی و معیشتی تا سایر امور از جمله درمان، معلولان، زنان بی‌سرپرست و معتادان متجاهر انجام می‌شود با اینکه این سازمان به لحاظ ساختاری و اعتباری بنیه ضعیفی دارد.

مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در مورد آسیب‌های اجتماعی مربوط به حکمرانی است گفت: تا زمانی که در این حوزه حکمرانی دانش محور و دانش‌بنیان نداشته باشیم و شیوه عمل ما همان مداخلات سال‌های گذشته باشد راه اشتباهی را طی می‌کنیم.

وی بیان کرد: طبق گزارش‌های مختلف و با توجه به بسترهای و تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیرساختی و سایر مسائل روز از جمله جنگ ترکیبی، تعداد آسیب‌های اجتماعی روز به روز در حال افزایش است لذا آنچه با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه‌ها دنبال می‌شود بحث ساختار آسیب‌های اجتماعی است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم آن را ساماندهی کنیم.