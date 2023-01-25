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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۵۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز:

کرونا ۶ البرزی را در بیمارستان بستری کرد

کرونا ۶ البرزی را در بیمارستان بستری کرد

کرج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به کرونا به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۶ نفر بستری شدند.

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۶ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد چهار نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت مورد فوت قطعی از بیمار کووید - ۱۹ در این استان ثبت نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۹۵ هزار و ۶۷۳ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۸۸ هزار و ۶۳۳ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

کد مطلب 5692316

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