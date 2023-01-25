تعرفه گاز در شهرهای سردسیر کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داودی عصر امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به افزایش قیمت گاز اشاره کرد و گفت: این تعرفه باید در شهرهای سردسیر کاهش یابد.

وی از اینکه با وجود سرمای شدید در منطقه سراب قیمت گاز افزایش یافته به شدت انتقاد و خواستار اصلاح فوری قیمت‌ها شد.

وی همچنین از اینکه برخی مرغداری‌ها و کارخانه‌های مرتبط با صنعت گوشت و مرغ مجبور به تعطیلی واحدهای خود به دلیل قیمت بالای نهاده‌های دامی شدند انتقاد و خواستار رسیدگی فوری در این زمینه شد.

گفتنی است طی زمستان سال جاری شهر سراب در آذربایجان شرقی طی روزهای متعددی به عنوان سردترین شهر ایران توسط سازمان هواشناسی اعلام شده است.

با افزایش تعرفه گاز شاهد هستیم که قبض‌هایی که برای مشترکین گاز صادر شده، به یک باره از دویست و سیصد هزار تومان به دو تا شش میلیون تومان رسیده است.