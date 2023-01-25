وقوع کلاهبرداری در استان بوشهر ۱۶ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی چهارشنبه شب در جمع با خبرنگاران اظهار داشت: مقابله جدی با کلاهبرداران و دستگیری افراد تحت تعقیب این جرم، از اولویتهای مهم مأموریتی پلیس آگاهی است.
وی بیان کرد: با تلاش کارآگاهان و افسران تحقیق و همکاری مردم طی ۱۰ ماهه سال جاری نسبت کشف به وقوع جرم کلاهبرداری در استان ۹۹ درصد بوده و تشدید اقدامات مقابلهای و دستگیری کلاهبرداران حرفهای منجر به کاهش ۱۶ درصدی وقوع این جرم شده است.
رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر بیان کرد: در حال حاضر شیوه و شگرد کلاهبرداران در ارتکاب این جرم با روشهای فروش مال غیر، قول، گرفتن وام با اخذ وجه نقد، پرداخت جایزه با کشاندن شهروندان به پای دستگاه خودپرداز و خالی کردن وجوه داخل کارت عابر بانک با روش اغفال، کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و… است.
وی تصریح کرد: انتظار میرود شهروندان با رعایت ضوابط و مقررات در انجام معاملات و انجام بررسی دقیق و استعلام از دستگاههای ذیربط قبل از انجام هر گونه معامله و دادوستد و خودداری از رفتن پای دستگاه خودپرداز برای پرداخت جایزه، در کنترل و مهار وقوع کلاهبرداری با پلیس همکاری و شرایط مطلوبتری ایجاد کنند.
سرهنگ سهرابی از مردم درخواست کرد هر گونه اخبار و اطلاعات در حوزه کلاهبرداران را به پلیس آگاهی اطلاع دهند.
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