وقوع کلاهبرداری در استان بوشهر ۱۶ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی چهارشنبه شب در جمع با خبرنگاران اظهار داشت: مقابله جدی با کلاهبرداران و دستگیری افراد تحت تعقیب این جرم، از اولویت‌های مهم مأموریتی پلیس آگاهی است.

وی بیان کرد: با تلاش کارآگاهان و افسران تحقیق و همکاری مردم طی ۱۰ ماهه سال جاری نسبت کشف به وقوع جرم کلاهبرداری در استان ۹۹ درصد بوده و تشدید اقدامات مقابله‌ای و دستگیری کلاهبرداران حرفه‌ای منجر به کاهش ۱۶ درصدی وقوع این جرم شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر بیان کرد: در حال حاضر شیوه و شگرد کلاهبرداران در ارتکاب این جرم با روش‌های فروش مال غیر، قول، گرفتن وام با اخذ وجه نقد، پرداخت جایزه با کشاندن شهروندان به پای دستگاه خودپرداز و خالی کردن وجوه داخل کارت عابر بانک با روش اغفال، کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و… است.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود شهروندان با رعایت ضوابط و مقررات در انجام معاملات و انجام بررسی دقیق و استعلام از دستگاه‌های ذیربط قبل از انجام هر گونه معامله و دادوستد و خودداری از رفتن پای دستگاه خودپرداز برای پرداخت جایزه، در کنترل و مهار وقوع کلاهبرداری با پلیس همکاری و شرایط مطلوب‌تری ایجاد کنند.

سرهنگ سهرابی از مردم درخواست کرد هر گونه اخبار و اطلاعات در حوزه کلاهبرداران را به پلیس آگاهی اطلاع دهند.