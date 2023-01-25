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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۲۳:۱۱

رئیس پلیس آگاهی بوشهر:

وقوع کلاهبرداری در استان بوشهر ۱۶ درصد کاهش یافت

وقوع کلاهبرداری در استان بوشهر ۱۶ درصد کاهش یافت

بوشهر- رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر از کاهش۱۶ درصدی وقوع کلاهبرداری در ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی چهارشنبه شب در جمع با خبرنگاران اظهار داشت: مقابله جدی با کلاهبرداران و دستگیری افراد تحت تعقیب این جرم، از اولویت‌های مهم مأموریتی پلیس آگاهی است.

وی بیان کرد: با تلاش کارآگاهان و افسران تحقیق و همکاری مردم طی ۱۰ ماهه سال جاری نسبت کشف به وقوع جرم کلاهبرداری در استان ۹۹ درصد بوده و تشدید اقدامات مقابله‌ای و دستگیری کلاهبرداران حرفه‌ای منجر به کاهش ۱۶ درصدی وقوع این جرم شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر بیان کرد: در حال حاضر شیوه و شگرد کلاهبرداران در ارتکاب این جرم با روش‌های فروش مال غیر، قول، گرفتن وام با اخذ وجه نقد، پرداخت جایزه با کشاندن شهروندان به پای دستگاه خودپرداز و خالی کردن وجوه داخل کارت عابر بانک با روش اغفال، کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و… است.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود شهروندان با رعایت ضوابط و مقررات در انجام معاملات و انجام بررسی دقیق و استعلام از دستگاه‌های ذیربط قبل از انجام هر گونه معامله و دادوستد و خودداری از رفتن پای دستگاه خودپرداز برای پرداخت جایزه، در کنترل و مهار وقوع کلاهبرداری با پلیس همکاری و شرایط مطلوب‌تری ایجاد کنند.

سرهنگ سهرابی از مردم درخواست کرد هر گونه اخبار و اطلاعات در حوزه کلاهبرداران را به پلیس آگاهی اطلاع دهند.

کد مطلب 5692439

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