مدیرکل روابط عمومی و بین الملل استانداری آذربایجان‌ شرقی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عزیزی‌راد مدیر سابق خبرگزاری ایرنا در آذربایجان‌شرقی به عنوان مدیر کل روابط عمومی و بین الملل استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد.

همچنین پیمان پاکزاد به عنوان مدیر جدید خبرگزاری ایرنا در آذربایجان‌شرقی حکم گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در آئین معارفه با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر تمام دنیا با استفاده از ابزار رسانه به جنگ ما آمدند، گفت: ما هم برای مقابله با جنگ رسانه‌ای باید درصدد تقویت نرم افزاری و سخت افزاری رسانه‌های رسمی خود باشیم.

تراب محمدی با بیان اینکه رسانه‌ها در سیاست و اقتصاد و کل زندگی امروز بشریت نقش دارند و در واقع خط دهی می‌کنند، گفت: گسترش نفوذ رسانه‌ها موجب شده اتفاقات در نقاط مختلف دنیا در کمترین زمان انعکاس یابد.

وی با بیان اینکه در عملیات روانی نقش رسانه‌ها بارز است، افزود: در این میان فضای مجازی به دلیل گستره نفوذ بیشتر، نقش زیادی دارد چرا که فضای مجازی ابزار رسانه را در دست مردم قرار داده است.

محمدی با اشاره به اینکه در اغتشاشات اخیر رسانه‌های معاند هر آنچه در توان داشتند بنزین روی آتش ریختند و تمام دنیا با استفاده از رسانه به جنگ ما آمد، گفت: دشمنان با تداعی کودتا و براندازی درصدد مغشوش کردن اذهان عمومی بودند و رسانه‌ها با عملیات روانی و از طریق تکرار و القا سعی کردند تشخیص سره از ناسره را با مشکل مواجه کنند.

وی با بیان اینکه رسانه‌های رسمی کشور در چنین مواقعی وظیفه سنگینی در خنثی سازی توطئه‌های دشمنان دارند، گفت: اخبار درست باید از طریق این رسانه‌ها بیان شود تا تشخیص سره از ناسره برای مردم آسان باشد.

محمدی با بیان اینکه در هدایت افکار عمومی به ویژه افکار جوانان نسبت به رسانه‌های دشمن عقب مانده‌ایم، گفت: با تقویت ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری باید درصدد جبران باشیم.

وی بر تولید محتوای مناسب و مطابق ذائقه جوانان توسط رسانه‌های رسمی کشور تاکید کرد و گفت: گاهی محتواهایی در برخی رسانه‌ها تولید و منتشر می‌شود که به ضرر منافع عمومی تمام می‌شود.