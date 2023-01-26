به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی صبح پنجشنبه در نشست کارگروه آرد و نان اظهار داشت: مدیران با جدیت در کار، حضور در کنار مردم و کار میدانی، جامعه را نسبت به کاهش و رفع مشکلات امیدوار کنند.

وی با اشاره به اهمیت نظارت‌ها در زمینه‌های مختلف بیان کرد: با برنامه ریزی و جدیت در نظارت، تخلفات در حوزه نانوایی‌ها و آرد در شهرستان کاهش چشمگیری داشته است.

فرماندار دشتستان با بیان اینکه نظارت‌ها و بازدیدهای میدانی از نانوایی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: با وجود کاهش تخلفات اما بازدیدها و نظارت بر سطح بازار و نانوایی‌ها با قدرت و قوت ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: با وجود کاهش تخلفات در حوزه آرد اما نظارت‌ها و بازرسی همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.