حمایت یک میلیون و ۵۹۰ هزار واحد برای شاخص کل بورس اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در هفته گذشته با ریزش ۷۵۵۱۵و احدی به جایگاه یک میلیون و ۶۱۱ هزار واحد رسید، این هفته ریزش‌ها با نامه شورای رقابت جدی تر شد، درست زمانی که بازار به حمایت جدی نیاز داشت ولی با یک خبر نتوانست با صعود پرقدرت مقاومت‌ها را از میان بردارد.

در تحلیل هفتگی بورس نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه به مهر گفت: در هفته گذشته همانطور که پیش بینی شده بود شاهد بازار به شدت نوسانی بودیم که این اتفاق رخ داد. اگر حواشی خودرویی‌ها نبود قطعاً بازار می‌توانست وضعیت بهتری داشته باشد. واقعیت امر این است که پایه پولی افزایش پیدا کرده و در حال حاضر چشم انداز تورمی وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: پس هر خروج پولی که از بورس صورت بگیرد بدون شک وارد بازارهای همچون دلار خواهد شد و سیاست گذار باید به این نکته توجه داشته باشد در حال حاضر کرک اسپرد و دلار در قیمت بالایی قرار دارند پس تقاضا برای پالایشی‌ها مطلوب خواهد بود و با توجه به نرخ دلار که در بازار آزاد شاهد هستیم نگاه سرمایه گذاران به گروه‌های دلاری معطوف خواهد شد.

نوید رجایی در پایان گفت: در حال حاضر پیش بینی می‌شود یک بازگشت به سطح ۱.۵۹۰ داشته باشیم و بعد از آن تقاضای مجدد شکل بگیرد. از سوی دیگر خروج پول از بورس تأثیرات بسیار بدی برای افسار گریختگی تورم و فشار تقاضا بر بازارهای موازی به ویژه ارز و طلا خواهد داشت پس بهتر است تدابیری اندیشیده شود تا اندک اعتماد موجود نیز از بین نرود.