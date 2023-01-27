۸۴۰ هزار شاخه گل نرگس از مزارع آزادشهر برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینی ممشلی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان آزادشهر با کشت بیش از ١٢ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت را در استان گلستان دارا بوده و قطب تولید این محصول است.
مدیر جهاد کشاورزی آزادشهر با بیان اینکه برداشت گل نرگس در این شهرستان به میانه راه رسیده است، افزود: ١٠ هکتار از این سطح، به صورت یکپارچه بوده و از این حیث هم بزرگترین باغ گل نرگس یکپارچه شمال کشور به حساب میآید.
وی گفت: اواخر دیماه هر سال، ظهور گلهای نرگس شهلا، پای گردشگران زیادی را به این شهرستان باز کرده و درآمد قابل توجهی را نصیب بهرهبرداران آن می کند.
ممشلی افزود: امسال با وجود سرمای نسبتاً شدید اواخر دیماه، باز هم سال بسیار خوبی برای این محصول بوده است.
وی گفت: تاکنون بیش از ٧٠ هزار شاخه گل نرگس از هر هکتار برداشت شده و پیشبینی میشود با ادامه این روند تا پایان زمان برداشت یعنی تا اواسط بهمن حدود یک میلیون شاخه گل برداشت شود.
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