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۷ بهمن ۱۴۰۱، ۲۰:۳۶

مدیر جهاد کشاورزی آزادشهر:

۸۴۰ هزار شاخه گل نرگس از مزارع آزادشهر برداشت شد

۸۴۰ هزار شاخه گل نرگس از مزارع آزادشهر برداشت شد

آزادشهر- مدیر جهاد کشاورزی آزادشهر گفت: از ابتدای فصل برداشت گل نرگس حدود ۸۴۰ هزار شاخه گل نرگس در گلزارهای آزادشهر برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینی ممشلی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان آزادشهر با کشت بیش از ١٢ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت را در استان گلستان دارا بوده و قطب تولید این محصول است.

مدیر جهاد کشاورزی آزادشهر با بیان اینکه برداشت گل نرگس در این شهرستان به میانه راه رسیده است، افزود: ١٠ هکتار از این سطح، به صورت یکپارچه بوده و از این حیث هم بزرگترین باغ گل نرگس یکپارچه شمال کشور به حساب می‌آید.

وی گفت: اواخر دی‌ماه هر سال، ظهور گل‌های نرگس شهلا، پای گردشگران زیادی را به این شهرستان باز کرده و درآمد قابل توجهی را نصیب بهره‌برداران آن می کند.

ممشلی افزود: امسال با وجود سرمای نسبتاً شدید اواخر دی‌ماه، باز هم سال بسیار خوبی برای این محصول بوده است.

وی گفت: تاکنون بیش از ٧٠ هزار شاخه گل نرگس از هر هکتار برداشت شده و پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند تا پایان زمان برداشت یعنی تا اواسط بهمن حدود یک میلیون شاخه گل برداشت شود.

کد مطلب 5693572

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    نظرات

    • IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      چه خوشکلن بوش تا اینجا اومد

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