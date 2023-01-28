۸ بهمن ۱۴۰۱، ۷:۴۲

هواشناسی اعلام کرد:

ورود سامانه بارشی جدید از مرزهای غربی کشور/ پیش بینی هوای تهران

سازمان هواشناسی اعلام کرد: سامانه بارشی جدید طی امروز از مرزهای غربی کشور وارد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز در برخی نقاط استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بارندگی تداوم پیدا می‌کند.

همچنین بعد از ظهر امروز سامانه بارشی جدیدی از مرزهای غرب و شمال‌غرب وارد کشور می‌شود. این سامانه یکشنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، استان‌های ساحلی دریای خزر سبب بارش برف و باران می‌شود.

از روز یکشنبه نیز تهران افزایش ابر خواهد داشت که در برخی ساعات با بارش‌های پراکنده و وزش بادهای شدید همراه است.

