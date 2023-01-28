قاتل خاموش در آمل ۲ قربانی گرفت

زکریا اشکپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مرگ دو مرد در آمل جمعه شب براثر گازگرفتگی اظهار داشت: در این حادثه دو مرد ۴۵ و ۵۵ جان خود را ازدست دادند.

وی با بیان اینکه یک فرد دیگر هم دچار مسمومیت با مونوکسیدکردن دچار افت سطح هوشیاری شده بود، افزود: این فرد پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی اولیه به مرکز درمانی امام رضا (ع) آمل منتقل شد.

وی همچنین از سقوط یک فروند پاراگلایدر در منطقه سرکت در محور ساری - تاکام خبر داد و گفت: در این حادثه فرد ۳۷ ساله مصدوم و به بیمارستان ساری منتقل شده است.