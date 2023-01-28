  1. استانها
  2. مازندران
۸ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۴۴

سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران:

قاتل خاموش در آمل ۲ قربانی گرفت

قاتل خاموش در آمل ۲ قربانی گرفت

ساری- سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران از مرگ دو نفر براثر گاز گرفتگی در آمل خبر داد.

زکریا اشکپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مرگ دو مرد در آمل جمعه شب براثر گازگرفتگی اظهار داشت: در این حادثه دو مرد ۴۵ و ۵۵ جان خود را ازدست دادند.

وی با بیان اینکه یک فرد دیگر هم دچار مسمومیت با مونوکسیدکردن دچار افت سطح هوشیاری شده بود، افزود: این فرد پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی اولیه به مرکز درمانی امام رضا (ع) آمل منتقل شد.

وی همچنین از سقوط یک فروند پاراگلایدر در منطقه سرکت در محور ساری - تاکام خبر داد و گفت: در این حادثه فرد ۳۷ ساله مصدوم و به بیمارستان ساری منتقل شده است.

کد مطلب 5693745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها