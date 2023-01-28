۵۴ تالاب اردبیل میزبان پرندگان مهاجر

حسن قاسم‌پور در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هر چند در برخی از این تالاب‌ها و آبگیرهای استان تداوم سرما و یخبندان را شاهد هستیم اما در شمال استان و تالاب‌های موجود این مناطق پرندگان مهاجر زمستان‌گذرانی کرده و ایام را سپری می‌کنند.

وی گشت و کنترل در این تالاب‌ها را با همکاری دامپزشکی استان یادآور شد و تصریح کرد: تلاش بر این است تا جلوی شکار غیرمجاز در این مناطق گرفته شده و همچنان محدودیت شکار در استان را به درستی اعمال کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: در ۱۰ روز گذشته ۱۷ شکارچی غیرمجاز با چهار قبضه اسلحه غیرقانونی و هشت اسلحه مجاز دستگیر شده و تحویل مقامات قضایی شدند.

قاسم‌پور از فعالان محیط زیست به ویژه روستاییان خواست تا با پرهیز از شکار غیرمجاز به محض مشاهده چنین افرادی، آنها را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با همکاری دامپزشکی تلاش بر این است تا با پایش درست و به موقع جلوی ورود پرندگان وحشی آلوده به محدوده پرندگان اهلی گرفته شده و شرایط خوبی را در حفظ سلامتی پرندگان بومی منطقه و طیور پرورش‌یافته شاهد باشیم.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است تا با همکاری محیط‌بانان در مناطق مختلف استان جلوی شکار غیرمجاز را گرفته و شرایط ایمن و مناسبی را برای زمستان‌گذارانی پرندگان مهاجر مهیا کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بیان کرد: سرشماری پرندگان مهاجر نیز در حال انجام است و اطلاعات و آمار دقیق در این زمینه به زودی منتشر خواهد شد.